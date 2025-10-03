Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Газе - РИА Новости, 03.10.2025
18:05 03.10.2025 (обновлено: 18:13 03.10.2025)
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Газе
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Газе - РИА Новости, 03.10.2025
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Газе
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонный разговор, обсудили ситуацию в Газе, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 03.10.2025
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Газе

Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в Газе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 3 сен – РИА Новости. Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонный разговор, обсудили ситуацию в Газе, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел сегодня телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по просьбе последнего. В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и США, а также ситуация в Газе", - сообщила канцелярия.
Президент Эрдоган заявил, что его визит в Вашингтон 25 сентября укрепил отношения между Турцией и США и что важно предпринять шаги по укреплению сотрудничества между двумя странами во всех областях, в первую очередь в сфере оборонной промышленности.
"Президент Турции отметил, что Турция прилагает интенсивные усилия для обеспечения мира и спокойствия во всем регионе, в первую очередь в Газе, и с удовлетворением воспринимает инициативы, направленные на достижение этой цели. Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция ускорила дипломатические контакты в целях достижения мира, будет продолжать вносить вклад в глобальную концепцию мира и что прекращение атак со стороны Израиля имеет важное значение для успеха инициатив по установлению мира в регионе", - уточнила канцелярия.
