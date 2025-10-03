Пострадавших при стрельбе в Дагестане планируют доставить в Махачкалу

МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Пострадавших при стрельбе возле школы в селе Унцукуль в Дагестане планируется вертолетом транспортировать в стационары Махачкалы, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
По данным МВД Дагестана, в четверг в Унцукуле неподалеку от школы №1 между шестью жителями села произошел конфликт, который перерос в драку и закончился стрельбой из травматического оружия. Ранения получили трое мужчин 26-30 лет, всех госпитализировали в районную больницу. Состояние одного из них расценивается как тяжелое, поскольку повреждение артерии привело к значительной потере крови. Полиция разыскивает трех подозреваемых – мужчин 27, 28 и 46 лет.
"Состояние раненных в перестрелке в селе Унцукуль стабильное. Вчера вечером они были прооперированы, затем проведена интенсивная терапия в отделении реанимации Унцукульской ЦРБ… В настоящее время в Унцукуль вылетел борт медицинского вертолета с хирургом Дагестанского центра медицины катастроф, который на месте оценит состояние раненых для транспортировки их в стационары Махачкалы и продолжения специализированного лечения", – говорится в сообщении.
Ранее в пятницу заместитель главы Унцукульского района Магомед Газматов сообщил РИА Новости, что состояние раненых стабильное, все "чувствуют себя хорошо".