Пострадавших при стрельбе в Дагестане планируют доставить в Махачкалу - РИА Новости, 03.10.2025
11:54 03.10.2025
Пострадавших при стрельбе в Дагестане планируют доставить в Махачкалу
Пострадавших при стрельбе в Дагестане планируют доставить в Махачкалу - РИА Новости, 03.10.2025
Пострадавших при стрельбе в Дагестане планируют доставить в Махачкалу
Пострадавших при стрельбе возле школы в селе Унцукуль в Дагестане планируется вертолетом транспортировать в стационары Махачкалы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T11:54:00+03:00
2025-10-03T11:54:00+03:00
происшествия
республика дагестан
махачкала
унцукульский район
республика дагестан
махачкала
унцукульский район
1920
1920
true
происшествия, республика дагестан, махачкала, унцукульский район
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала, Унцукульский район
Пострадавших при стрельбе в Дагестане планируют доставить в Махачкалу

Раненных при стрельбе в Дагестане планируют вертолетом доставить в Махачкалу

© Фото : Минздрав РД/TelegramГоспитализация раненных в перестрелке в селе Унцукуль в Дагестане
Госпитализация раненных в перестрелке в селе Унцукуль в Дагестане - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : Минздрав РД/Telegram
Госпитализация раненных в перестрелке в селе Унцукуль в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Пострадавших при стрельбе возле школы в селе Унцукуль в Дагестане планируется вертолетом транспортировать в стационары Махачкалы, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
По данным МВД Дагестана, в четверг в Унцукуле неподалеку от школы №1 между шестью жителями села произошел конфликт, который перерос в драку и закончился стрельбой из травматического оружия. Ранения получили трое мужчин 26-30 лет, всех госпитализировали в районную больницу. Состояние одного из них расценивается как тяжелое, поскольку повреждение артерии привело к значительной потере крови. Полиция разыскивает трех подозреваемых – мужчин 27, 28 и 46 лет.
"Состояние раненных в перестрелке в селе Унцукуль стабильное. Вчера вечером они были прооперированы, затем проведена интенсивная терапия в отделении реанимации Унцукульской ЦРБ… В настоящее время в Унцукуль вылетел борт медицинского вертолета с хирургом Дагестанского центра медицины катастроф, который на месте оценит состояние раненых для транспортировки их в стационары Махачкалы и продолжения специализированного лечения", – говорится в сообщении.
Ранее в пятницу заместитель главы Унцукульского района Магомед Газматов сообщил РИА Новости, что состояние раненых стабильное, все "чувствуют себя хорошо".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
МВД Дагестана сообщило подробности о подозреваемых в стрельбе возле школы
2 октября, 15:43
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанМахачкалаУнцукульский район
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
