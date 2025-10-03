В России планируют ежегодно индексировать стипендии студентов

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Стипендии студентов федеральных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров в России планируют ежегодно индексировать с 1 сентября 2026 года на 4%, выяснило РИА Новости.

Ежегодно с 1 сентября на 4% предполагается индексировать "стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров", указано в материалах, с которыми ознакомилось агентство.