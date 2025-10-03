https://ria.ru/20251003/stipendiya-2046074127.html
В России планируют ежегодно индексировать стипендии студентов
В России планируют ежегодно индексировать стипендии студентов - РИА Новости, 03.10.2025
В России планируют ежегодно индексировать стипендии студентов
Стипендии студентов федеральных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров в России планируют ежегодно... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T02:51:00+03:00
2025-10-03T02:51:00+03:00
2025-10-03T10:57:00+03:00
общество
россия
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154972/25/1549722554_0:95:1501:939_1920x0_80_0_0_41bd339ed97cd444f399f54173955a32.jpg
https://ria.ru/20250831/stipendiya-2038604092.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154972/25/1549722554_61:0:1438:1033_1920x0_80_0_0_49e4ccdd757015de27e394fa7304ed35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В России планируют ежегодно индексировать стипендии студентов
Стипендии планируют ежегодно индексировать с 2026 года на четыре процента
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Стипендии студентов федеральных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров в России планируют ежегодно индексировать с 1 сентября 2026 года на 4%, выяснило РИА Новости.
Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы правительство России
ранее внесло в Госдуму
.
Ежегодно с 1 сентября на 4% предполагается индексировать "стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров", указано в материалах, с которыми ознакомилось агентство.