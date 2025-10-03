Рейтинг@Mail.ru
02:51 03.10.2025
В России планируют ежегодно индексировать стипендии студентов
общество, россия, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Стипендии студентов федеральных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров в России планируют ежегодно индексировать с 1 сентября 2026 года на 4%, выяснило РИА Новости.
Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы правительство России ранее внесло в Госдуму.
Ежегодно с 1 сентября на 4% предполагается индексировать "стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров", указано в материалах, с которыми ознакомилось агентство.
Студенты общаются после лекций - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Студенты с 1 сентября начнут получать новую стипендию президента
31 августа, 03:10
 
