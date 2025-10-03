Спецоперация, 3 октября: ВС России нанесли удар по ВПК Украины

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Российские Вооружённые силы в ночь на пятницу нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу, говорится в сводке Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты были поражены. Также в сводке указано, что в течение недели нанесены массированный и пять групповых ударов. Были поражены предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины , железнодорожная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ , военные аэродромы, склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения безэкипажных катеров и БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Всего в результате работы группировок ВС РФ потери украинских войск составили более 10670 военнослужащих. ВСУ потеряли 15 танков, 49 боевых бронированных машин, 62 артиллерийских орудия. Также уничтожены 83 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 118 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

За неделю средства ПВО сбили 10 управляемых авиабомб, 17 снарядов РСЗО HIMARS производства США и Vampire чешского производства, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", а также 945 беспилотников самолётного типа.

В ВСУ воевать некому

В четверг вечером президент РФ Владимир Путин выступил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Там он отметил, что группировка "Запад" забрала две трети Купянска в Харьковской области , в том числе центр города. Кроме того, он указал на эффективную работу группировки "Центр", бойцы которой зашли в Красноармейск

Группировка "Восток" быстрым темпом идёт по северной части Запорожской области и частично Днепропетровской, добавил он. Кроме того, очень надёжно чувствует себя и уверенно действует группировка "Днепр". Также Путин назвал делом времени освобождение Волчанска в Харьковской области.

Потери российских Вооружённых сил, по его словам, кратно меньше, чем со стороны ВСУ, а у ВСУ больше, чем их возможности восполнить личный состав. Всего, по словам президента, потери ВСУ за сентябрь составили 44,7 тысячи, почти половина из них – безвозвратные. Кроме того, с января по август из ВСУ дезертировали 150 тысяч человек.

Президент России также указал на фундаментальные проблемы украинской армии: сколько их не насыщай дронами, если личного состава не будет, воевать некому.

Он напомнил, что Запад обвиняет Россию в агрессивной политике и нападении на Украину, забывая при этом, что с 2014 года на Донбассе применяли танки и самолёты против мирного населения, в том числе, убивали детей.

Путин прокомментировал возможность передачи американских ракет Tomahawk Киеву . По словам президента РФ, их применение, невозможное без прямого участия военных США, приведёт к качественно новому этапу эскалации между Москвой Вашингтоном . Он признал, что "томагавки" являются мощным, хоть и не современным оружием, и могут нанести РФ ущерб, но она будет их сбивать.

Путин подчеркнул, что Россия готова продолжать дискуссию с американским президентом Дональдом Трампом по Украине.

Он сказал, что украинские ДРГ неоднократно подрывали высоковольтные линии электропередачи, ведущие к Курской и Смоленской АЭС . Сейчас на Запорожской АЭС похожая ситуация, это очень опасная практика, которую лучше прекратить, отметил Путин. В целом, по его словам, ситуация на ЗАЭС под контролем. В то же время Путин допустил возможность зеркального удара в ответ на обстрелы запорожской станции Украиной.

Говоря о начале спецоперации, Путин не согласился с тем, что Россия отставала на поле боя. По его словам, некоторых вещей в РФ, действительно, просто не видели. Сейчас российская армия и страна в целом быстро адаптировались к этому вызову, отметил он.

Путин также выразил надежду на то, что лидеры киевского режима всё-таки найдут в себе силы для того, чтобы сесть за стол переговоров.

Европе , по словам Путина, действует специальный центр, который сопровождает всё, что делают ВСУ, подпитывает их информацией, передаёт разведданные из космоса, поставляет оружие и проводит обучение.

Привлечены за наемничество

Свыше тысячи иностранцев заочно привлекаются к ответственности за наемничество в рядах ВСУ, сообщила пресс-служба СК РФ. Уже завершено расследование 185 уголовных дел в отношении наемников, по 145 – состоялись обвинительные приговоры.

Кроме того, по данным СК РФ, более 27 тысяч мирных жителей пострадали от преступлений киевского режима с 2014 года, из них 7,2 тысячи человек были убиты. Обвинительные приговоры постановлены в отношении 674 лиц.

Вместо Tomahawk

В окружении президента США Дональда Трампа нет уверенности, что поставки Киеву ракет Tomahawk окажут существенное влияние на ситуацию на поле боя, сообщила газета Financial Times.

Телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Трамп может одобрить передачу Украине дополнительных разведданных, чтобы помочь Киеву нанести удары по нефтегазовым объектам в РФ.

В то же время, агентство Рейтер пишет, также со ссылкой на источники, что США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk, однако Вашингтон может поставить другое оружие большой дальности Европе для отправки Киеву.

Евросоюз уже потратил на Украину 175-180 миллиардов евро, с каждым годом эти расходы будут возрастать на 40-60 миллиардов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . По его словам, "военная стратегия" Евросоюза, которая основана на якобы экономическом истощении России в будущем, является "иллюзией" и "не имеет рациональной основы и финансовой базы".

Польша будет самым крупным бенефициаром восстановления Украины, уверен министр иностранных дел республики Радослав Сикорский . Такой вывод в интервью изданию Fakt он сделал исходя из "причин исторических, языковых, географических". По его словам, для множества инвесторов с запада Польша будет безопасным трамплином для инвестиций на Украине.

Лидер фракции крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) в парламенте Нидерландов Лидевей де Вос в интервью газете Volkskrant заявила, что партия выступает против военной и финансовой поддержки Украины, так как это только "подливает масла в огонь" и затягивает войну. Другого пути к прочному миру, кроме как прекратить эту помощь, по её мнению, нет.

МЭР потерялся

Украинские СМИ в пятницу сообщали о взрывах в городе Сумы , неоднократных взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне , а также в Полтаве и в Днепропетровске