На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла сильная вспышка
Сильная вспышка с крупным выбросом плазмы в сторону Земли произошла на Солнце, плазменное облако может достичь планеты через 2,5 суток, сообщили в Лаборатории... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T10:21:00+03:00
2025-10-03T10:21:00+03:00
2025-10-03T10:49:00+03:00
наука
земля
вспышки на солнце
солнце
российская академия наук
земля
Вспышка на Солнце с крупным выбросом плазмы в сторону Земли
Исходя из визуальных наблюдений, событие является крупным и должно в случае подтверждения его ухода от Солнца достичь планеты через 2.5 суток, во второй половине дня в воскресенье 5 октября.
земля, вспышки на солнце, солнце, российская академия наук
Наука, Земля, вспышки на Солнце , Солнце, Российская академия наук
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла сильная вспышка с крупным выбросом плазмы в сторону Земли
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сильная вспышка с крупным выбросом плазмы в сторону Земли произошла на Солнце, плазменное облако может достичь планеты через 2,5 суток, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце около часа назад зарегистрирована сильная вспышка уровня M1.5, сопровождавшаяся крупным выбросом плазмы в сторону Земли
. На данный момент это первый прямо подтвержденный случай в текущем всплеске активности конца сентября - начала октября. Ранее за последние 3-4 суток было зарегистрировано несколько плазменных выбросов, но направленных мимо планеты", - говорится в сообщении в Telegram-канале
Лаборатории.
Отмечается, что вспышка произошла в самом крупном из наблюдающихся сейчас на Солнце активных центров под номером 4232. В данный момент он расположен точно на линии Солнце - Земля, таким образом у плазменного облака фактически нет шансов пройти мимо планеты, обратили внимание учёные.
"Единственное, пока сохраняется небольшая вероятность, что плазма не сможет набрать достаточные скорости для отрыва от Солнца: не менее 600 км/с. На данный момент доступны только наблюдения события в телескопы, по которым трудно точно измерить его скорость. Через два-три часа должны поступить наблюдения солнечных коронографов, которые прямо покажут или не покажут появление выброшенного вещества в окрестностях около Солнца", - добавили в Лаборатории.
Учёные по визуальным наблюдениям оценивают событие как крупное. Если оно сможет уйти от Солнца, то должно достигнуть Земли через 2,5 суток, то есть во второй половине 5 октября.