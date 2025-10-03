На Солнце произошла сильная вспышка

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сильная вспышка с крупным выбросом плазмы в сторону Земли произошла на Солнце, плазменное облако может достичь планеты через 2,5 суток, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"На Солнце около часа назад зарегистрирована сильная вспышка уровня M1.5, сопровождавшаяся крупным выбросом плазмы в сторону Земли . На данный момент это первый прямо подтвержденный случай в текущем всплеске активности конца сентября - начала октября. Ранее за последние 3-4 суток было зарегистрировано несколько плазменных выбросов, но направленных мимо планеты", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечается, что вспышка произошла в самом крупном из наблюдающихся сейчас на Солнце активных центров под номером 4232. В данный момент он расположен точно на линии Солнце - Земля, таким образом у плазменного облака фактически нет шансов пройти мимо планеты, обратили внимание учёные.

"Единственное, пока сохраняется небольшая вероятность, что плазма не сможет набрать достаточные скорости для отрыва от Солнца: не менее 600 км/с. На данный момент доступны только наблюдения события в телескопы, по которым трудно точно измерить его скорость. Через два-три часа должны поступить наблюдения солнечных коронографов, которые прямо покажут или не покажут появление выброшенного вещества в окрестностях около Солнца", - добавили в Лаборатории.