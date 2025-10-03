На Солнце резко выросла активность

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. На Солнце резко вырос индекс активности за месяц, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

"Крайне неожиданные значения показали измерения индекса солнечного цикла F10.7 за прошедший сентябрь. Усредненный за месяц показатель значительно и непрогнозируемо вырос и достиг уровня в 201 единицу. Это выше, чем пиковые значения предыдущего, 24-го цикла, в максимуме которого в 2014-м году была достигнута величина 170, и всего на 18% ниже пика текущего цикла (245 единиц в августе 2024 года), — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что на графике цикла наблюдается перелом. Значения индекса прошли нижнюю точку в июне и с тех пор непрерывно увеличиваются, до недавнего времени рост был умеренным. Ученые воспринимали его как возврат параметров, оказавшихся ниже прогноза, на ранее ожидаемый уровень. В то же время скачок сразу почти на 50 единиц с августа (156) по сентябрь (201) стал неожиданным.

При этом число пятен на Солнце такой динамики не демонстрирует и держится на уровне прогнозов. Активность звезды в сентябре выросла и даже вызвала пять магнитных бурь (против всего одной в августе), но не настолько, чтобы приблизиться к показателям прошлого года. В частности, на Солнце за последние три месяца не зарегистрировали ни одной вспышки высшего уровня X.

"В этой связи понятны трудности с интерпретацией поступивших данных. Это может быть и признаком, предвестником структурных изменений в цикле, и даже началом его выхода на второй пик, но также может быть случайным событием, несмотря на кажущийся очевидным восходящий тренд на графике", — добавил Богачев.

Начало октября, совпавшее с самым крупным за три месяца всплеском солнечной активности, пока скорее свидетельствует в пользу первого сценария, уточнил он.

По данным лаборатории, Солнце выбросило крупное облако плазмы в сторону Земли, оно может достичь планеты через двое с половиной суток.

В начале октября Земля оказалась под мощнейшим воздействием Солнца. Индекс геомагнитной активности вырос до 7.33 — уровня, соответствующего категории G3+ по пятибалльной шкале. Это означает, что над планетой бушует сильная магнитная буря.