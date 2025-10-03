В Шереметьево готовы внедрить биометрию для посадки без паспорта

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Аэропорт Шереметьево доработал информационные системы по использованию биометрии для посадки пассажиров на борт без предъявления паспорта и готов внедрить данные технологии в кратчайшие сроки по факту изменения законодательства, сообщила РИА Новости авиагавань.

"Международный аэропорт Шереметьево проводит работы по тестированию вариантов обслуживания пассажиров с использованием Единой биометрической системы и готов обеспечить внедрение данных технологий в кратчайшие сроки по факту изменения законодательства. Пока эксперимент распространяется только на внутренние рейсы. В перспективе рассчитываем, что появится аналогичная возможность и для международных рейсов", - говорится в сообщении.

Шереметьево занимается разработкой технологий и тестированием систем биометрической идентификации пассажиров для прохождения предполетных процедур начиная с 2021 года.

Было установлено дополнительное специализированное оборудование, доработаны информационные системы для использования биометрии в целях идентификации пассажиров и обеспечения посадки на борт воздушного судна без предъявления паспорта, рассказывает аэропорт.

Там поясняется, что использование биометрической идентификации посредством ЕБС (в рамках 479-ФЗ) подразумевает использование биометрии как тождественность предъявлению паспорта гражданина РФ . Механизм биометрической идентификации защищен в соответствии с высокими госстандартами безопасности с применением средств криптографической защиты информации, сертифицированных ФСБ и ФСТЭК России.

"На текущий момент проверена готовность информационных систем аэропорта к внедрению средств биометрической аутентификации для автоматического прохода пассажиров на борт воздушного судна, по результатам эксперимента могут потребоваться несущественные доработки", - говорится в сообщении.

"Ключевой вопрос – это изменение нормативных отраслевых документов для обеспечения возможности замены проверки документов, удостоверяющих личность, на прохождение биометрической проверки пассажира", - добавили в авиагавани.

При этом для полноценного внедрения данной технологии планируется обеспечить три основных фактора: удобство для пассажиров, транспортную безопасность и экономическую эффективность внедрения данной системы для аэропорта.

По информации Шереметьево, порядка 10 миллионов граждан России имеют подтвержденную биометрию (самый защищенный тип), которую может быть в перспективе применена для прохода на борт воздушного судна вместо паспорта. "Количество "биометрических" граждан страны напрямую влияет на экономическую эффективность применения данной технологии в аэропортах России", - отметила авиагавань.