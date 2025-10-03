Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево готовы внедрить биометрию для посадки без паспорта - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:23 03.10.2025 (обновлено: 08:38 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/sheremetevo-2046072499.html
В Шереметьево готовы внедрить биометрию для посадки без паспорта
В Шереметьево готовы внедрить биометрию для посадки без паспорта - РИА Новости, 03.10.2025
В Шереметьево готовы внедрить биометрию для посадки без паспорта
Аэропорт Шереметьево доработал информационные системы по использованию биометрии для посадки пассажиров на борт без предъявления паспорта и готов внедрить... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T02:23:00+03:00
2025-10-03T08:38:00+03:00
россия
андрей никитин (политик)
шереметьево (аэропорт)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155318/93/1553189303_101:0:2912:1581_1920x0_80_0_0_4ff434060349c75c83ddece0b2daf42e.jpg
https://ria.ru/20250602/biometriya-2020533292.html
https://ria.ru/20241119/domodedovo-1984513753.html
https://ria.ru/20250501/biometriya-2014626537.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155318/93/1553189303_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_f91ddb42a3cb32b9f112296daa9d5a06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей никитин (политик), шереметьево (аэропорт), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Андрей Никитин (политик), Шереметьево (аэропорт), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Шереметьево готовы внедрить биометрию для посадки без паспорта

В Шереметьево готовы внедрять биометрию для посадки после изменений в законе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Аэропорт Шереметьево доработал информационные системы по использованию биометрии для посадки пассажиров на борт без предъявления паспорта и готов внедрить данные технологии в кратчайшие сроки по факту изменения законодательства, сообщила РИА Новости авиагавань.
"Международный аэропорт Шереметьево проводит работы по тестированию вариантов обслуживания пассажиров с использованием Единой биометрической системы и готов обеспечить внедрение данных технологий в кратчайшие сроки по факту изменения законодательства. Пока эксперимент распространяется только на внутренние рейсы. В перспективе рассчитываем, что появится аналогичная возможность и для международных рейсов", - говорится в сообщении.
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Шереметьево рассказали о внедрении биометрии в аэропортах
2 июня, 18:58
Шереметьево занимается разработкой технологий и тестированием систем биометрической идентификации пассажиров для прохождения предполетных процедур начиная с 2021 года.
Было установлено дополнительное специализированное оборудование, доработаны информационные системы для использования биометрии в целях идентификации пассажиров и обеспечения посадки на борт воздушного судна без предъявления паспорта, рассказывает аэропорт.
Там поясняется, что использование биометрической идентификации посредством ЕБС (в рамках 479-ФЗ) подразумевает использование биометрии как тождественность предъявлению паспорта гражданина РФ. Механизм биометрической идентификации защищен в соответствии с высокими госстандартами безопасности с применением средств криптографической защиты информации, сертифицированных ФСБ и ФСТЭК России.
Пассажиры проходят досмотр в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Аэропорт "Домодедово" готов к запуску проекта по сбору биометрии
19 ноября 2024, 07:57
"На текущий момент проверена готовность информационных систем аэропорта к внедрению средств биометрической аутентификации для автоматического прохода пассажиров на борт воздушного судна, по результатам эксперимента могут потребоваться несущественные доработки", - говорится в сообщении.
"Ключевой вопрос – это изменение нормативных отраслевых документов для обеспечения возможности замены проверки документов, удостоверяющих личность, на прохождение биометрической проверки пассажира", - добавили в авиагавани.
При этом для полноценного внедрения данной технологии планируется обеспечить три основных фактора: удобство для пассажиров, транспортную безопасность и экономическую эффективность внедрения данной системы для аэропорта.
По информации Шереметьево, порядка 10 миллионов граждан России имеют подтвержденную биометрию (самый защищенный тип), которую может быть в перспективе применена для прохода на борт воздушного судна вместо паспорта. "Количество "биометрических" граждан страны напрямую влияет на экономическую эффективность применения данной технологии в аэропортах России", - отметила авиагавань.
Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин сказал, что внедрение биометрии в российских аэропортах для идентификации пассажиров планируется в течение нескольких лет, до конца 2025 года будет проведено тестирование системы. Замгендиректора Шереметьево Дмитрий Ильин в начале июня сообщил, что массовое распространение возможности прохода в зону предполетного досмотра по биометрии в большинстве аэропортов РФ произойдет к 2030 году.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Во Внуково стартовал биометрический эксперимент
1 мая, 23:42
 
РоссияАндрей Никитин (политик)Шереметьево (аэропорт)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала