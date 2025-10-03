Арестованный в Приморье француз начал учить русские слова в СИЗО

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Арестованный в Приморье французский велопутешественник Софиан Сехили начал учить русские слова в СИЗО в Приморье, сообщила РИА Новости его адвокат Алла Кушнир.
"Софиан Сехили выучил несколько русских слов в СИЗО, сейчас у него больше соседей. В настоящий момент с ним ещё три человека. И, чтобы как-то общаться с сокамерниками, он начал потихоньку учить русские слова", - рассказала Кушнир.
По информации из соцсетей Сехили, свою попытку побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде он начал 1 июля от мыса Рока близ Лиссабона, намереваясь за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров по территории 17 стран, включая Турцию, Иран, Казахстан, Монголию и Китай, и финишировать во Владивостоке.
Сехили задержали в начале сентября в Приморье за незаконное пересечение границы России. Как сообщали РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы края, Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября. Это решение было обжаловано защитой. Апелляцию Приморский краевой суд пока не рассмотрел.
Председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин ранее сообщил РИА Новости, что Сехили обеспокоен отсутствием регулярного душа в СИЗО Уссурийска и непривычной для него едой, остальные условия его устраивают.
Уссурийский районный суд во вторник продлил срок содержания Сехили под стражей до 3 ноября. Защита обжаловала это решение, заявила в четверг РИА Новости Кушнир.