03.10.2025

Арестованный в Приморье француз начал учить русские слова в СИЗО
03:31 03.10.2025
Арестованный в Приморье француз начал учить русские слова в СИЗО
Арестованный в Приморье французский велопутешественник Софиан Сехили начал учить русские слова в СИЗО в Приморье, сообщила РИА Новости его адвокат Алла Кушнир. РИА Новости, 03.10.2025
происшествия
евразия
лиссабон (город)
турция
софиан сехили
приморский краевой суд
происшествия, евразия, лиссабон (город), турция, софиан сехили, приморский краевой суд
Происшествия, Евразия, Лиссабон (город), Турция, Софиан Сехили, Приморский краевой суд
© Фото : соцсети спортсменаФранцузский велосипедист Софиан Сехили
Французский велосипедист Софиан Сехили - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : соцсети спортсмена
Французский велосипедист Софиан Сехили. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Арестованный в Приморье французский велопутешественник Софиан Сехили начал учить русские слова в СИЗО в Приморье, сообщила РИА Новости его адвокат Алла Кушнир.
"Софиан Сехили выучил несколько русских слов в СИЗО, сейчас у него больше соседей. В настоящий момент с ним ещё три человека. И, чтобы как-то общаться с сокамерниками, он начал потихоньку учить русские слова", - рассказала Кушнир.
По информации из соцсетей Сехили, свою попытку побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде он начал 1 июля от мыса Рока близ Лиссабона, намереваясь за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров по территории 17 стран, включая Турцию, Иран, Казахстан, Монголию и Китай, и финишировать во Владивостоке.
Сехили задержали в начале сентября в Приморье за незаконное пересечение границы России. Как сообщали РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы края, Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября. Это решение было обжаловано защитой. Апелляцию Приморский краевой суд пока не рассмотрел.
Председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин ранее сообщил РИА Новости, что Сехили обеспокоен отсутствием регулярного душа в СИЗО Уссурийска и непривычной для него едой, остальные условия его устраивают.
Уссурийский районный суд во вторник продлил срок содержания Сехили под стражей до 3 ноября. Защита обжаловала это решение, заявила в четверг РИА Новости Кушнир.
ПроисшествияЕвразияЛиссабон (город)ТурцияСофиан СехилиПриморский краевой суд
 
 
