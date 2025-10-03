Арестованный в Приморье француз начал учить русские слова в СИЗО

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Арестованный в Приморье французский велопутешественник Софиан Сехили начал учить русские слова в СИЗО в Приморье, сообщила РИА Новости его адвокат Алла Кушнир.

Уссурийский районный суд во вторник продлил срок содержания Сехили под стражей до 3 ноября. Защита обжаловала это решение, заявила в четверг РИА Новости Кушнир.