ВС России вошли в Новогригоровку в Запорожской области, сообщил Рогов
ВС России вошли в Новогригоровку в Запорожской области, сообщил Рогов
Российские войска вошли в Новогригоровку на северо-востоке Запорожской области, начались бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
днепропетровская область
владимир рогов
запорожская область
россия
днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепропетровская область, Владимир Рогов
ВС России вошли в Новогригоровку в Запорожской области, сообщил Рогов
Рогов: ВС России вошли в Новогригоровку на северо-востоке Запорожской области