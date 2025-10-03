ВС России вошли в Новогригоровку в Запорожской области, сообщил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Российские войска вошли в Новогригоровку на северо-востоке Запорожской области, начались бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.