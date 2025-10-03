Рейтинг@Mail.ru
ВС России вошли в Новогригоровку в Запорожской области, сообщил Рогов
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 03.10.2025
ВС России вошли в Новогригоровку в Запорожской области, сообщил Рогов
Российские войска вошли в Новогригоровку на северо-востоке Запорожской области, начались бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии...
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
днепропетровская область
владимир рогов
запорожская область
россия
днепропетровская область
запорожская область, россия, днепропетровская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепропетровская область, Владимир Рогов
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Российские войска вошли в Новогригоровку на северо-востоке Запорожской области, начались бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Новогригоровка находится у границы с Днепропетровской областью Украины.
"Наши войска вошли в Новогригоровку. Идут бои за освобождение села. Противник выбит из половины населенного пункта", - сказал Рогов.
По его словам, сейчас идут активные наступательные действия в западной части села.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Кирово
Вчера, 10:14
 
Специальная военная операция на Украине Запорожская область Россия Днепропетровская область Владимир Рогов
 
 
