https://ria.ru/20251003/pvo-2046090222.html
В Воронежской области после ночной атаки БПЛА никто не пострадал
В Воронежской области после ночной атаки БПЛА никто не пострадал - РИА Новости, 03.10.2025
В Воронежской области после ночной атаки БПЛА никто не пострадал
Пострадавших и разрушений в результате ночной атаки БПЛА в Воронежской области нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T07:48:00+03:00
2025-10-03T07:48:00+03:00
2025-10-03T07:48:00+03:00
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e37b5f000e4a0c51463aa1604796948d.jpg
https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005147093.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_de63fe092f89ad5222f3ffcb4556376f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Воронежской области после ночной атаки БПЛА никто не пострадал
Гусев: четыре летевших на Воронежскую область БПЛА сбиты силами ПВО