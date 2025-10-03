https://ria.ru/20251003/putin-2046230359.html
Путин назвал особое предназначение школы
Президент России Владимир Путин назвал особым предназначением школы превращение отдельных людей в единый народ, сплоченный единством духовных ценностей и... РИА Новости, 03.10.2025
россия
Путин назвал особым предназначением школы превращение людей в единый народ