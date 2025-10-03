https://ria.ru/20251003/putin-2046209377.html
Путин поздравил учителей с наступающим праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днём учителя. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T16:21:00+03:00
2025-10-03T16:21:00+03:00
2025-10-03T17:39:00+03:00
владимир путин
общество
россия
социальный навигатор
сн_образование
россия
РИА Новости
РИА Новости
Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя