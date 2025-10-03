Рейтинг@Mail.ru
16:21 03.10.2025
Путин поздравил учителей с наступающим праздником
СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днём учителя.
День учителя ежегодно отмечается во всем мире 5 октября.
"Еще раз поздравляю всех педагогов России с приближающимся профессиональным праздником, с Днем учителя", - сказал Путин на церемонии награждения государственными наградами наставников и учителей участников СВО.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Путин отметил роль педагогов в истории страны
