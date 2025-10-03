https://ria.ru/20251003/putin-2046209101.html
Путин отметил роль педагогов в истории страны
Путин отметил роль педагогов в истории страны
Движение России вперед во все времена обеспечивали преданные стране педагоги, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.10.2025
Путин: движение России вперед всегда обеспечивали преданные стране педагоги