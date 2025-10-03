Путин наградил педагогов участников спецоперации

СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония состоялась в пятницу в новом концертном центре "Сириус".
Президент вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" учителю Ильинской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Виталия Королева в Тюменской области Олегу Плесовских.
Знаком отличия "За наставничество" глава государства наградил учителя гимназии №53 в Пензенской области Светлану Степанову, а также ветерана Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов по Омской области Татьяну Тимкину.
Кроме того, Путин присвоил почетные звания "Заслуженный работник физической культуры РФ" директору спортивной школы "Бастион" во Владивостоке Вячеславу Иванову, "Заслуженный учитель РФ" учителю средней общеобразовательной школы №24 имени Л.И.Малякова в Псковской области Светлане Магера, а также учителю средней общеобразовательной школы №9 в Ленинградской области Зое Никитиной.
