Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Восемь из десяти россиян (79,1%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 75,4% респондентов одобряют работу главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Работу правительства России одобряют 47,9% опрошенных, а не одобряют - 20%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60,1% респондентов, 19,7% ответили, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,4% россиян назвали "Единую Россию", 10,9% - ЛДПР, 9,7% - КПРФ, 8,6% - партию "Новые люди", 3,6% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,3% граждан РФ указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 22 по 28 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает, 1%. -0-
30 сентября, 00:15