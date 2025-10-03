Ухаживания мечехвостов попали на видео в Приморском океанариуме

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Проявления симпатии "ископаемых" мечехвостов попали на видео в Приморском океанариуме, сообщает учреждение.

"Элегантные ухаживания от мечехвоста… Еще одна удивительная особенность мечехвоста — видоизмененные ногощупальца по названию педипальпы. Они нужны не только для захвата пищи, но и обольщения. Это эволюционное приспособление помогает самцу проявлять симпатию к самке", - говорится в сообщении.

Весной самец выбирает самую крупную особь, цепляется за нее педипальпами как крючком и добирается до места нереста.

Размер самки, как отметили в учреждении, напрямую влияет на количество откладываемых ею яиц: крупные особи производят больше, что дает самцу преимущество в оставлении потомства, особенно в борьбе с соперниками. Процесс оплодотворения происходит вне тела самки, и успех всей репродуктивной операции зависит от надежности этого внешнего "крепления" или контакта.

Мечехвостов часто называют "живыми ископаемыми" – эти членистоногие появились 450 миллионов лет назад в палеозое и практически не изменились с тех времён. Они пережили все пять массовых вымираний на планете, в том числе Великое пермское вымирание, когда исчезли 96% морских и 70% наземных видов.

Мечехвост не представляет опасности для человека. Его длинный и твердый хвост, называемый тельсоном, выполняет две основные функции: он служит для управления движением во время плавания и служит опорой, способствуя возвращению животного в нормальное положение при переворачивании на спину.

Впервые в Приморском океанариуме мечехвосты поселились в 2019 году.