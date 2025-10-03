Рейтинг@Mail.ru
04:07 03.10.2025 (обновлено: 09:25 03.10.2025)
Ухаживания мечехвостов попали на видео в Приморском океанариуме
2025
приморский океанариум, общество
Приморский океанариум, Общество
Ухаживания мечехвостов попали на видео в Приморском океанариуме

В Приморском океанариуме сняли на видео ухаживания мечехвостов

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Проявления симпатии "ископаемых" мечехвостов попали на видео в Приморском океанариуме, сообщает учреждение.
"Элегантные ухаживания от мечехвоста… Еще одна удивительная особенность мечехвоста — видоизмененные ногощупальца по названию педипальпы. Они нужны не только для захвата пищи, но и обольщения. Это эволюционное приспособление помогает самцу проявлять симпатию к самке", - говорится в сообщении.
Весной самец выбирает самую крупную особь, цепляется за нее педипальпами как крючком и добирается до места нереста.
Размер самки, как отметили в учреждении, напрямую влияет на количество откладываемых ею яиц: крупные особи производят больше, что дает самцу преимущество в оставлении потомства, особенно в борьбе с соперниками. Процесс оплодотворения происходит вне тела самки, и успех всей репродуктивной операции зависит от надежности этого внешнего "крепления" или контакта.
Мечехвостов часто называют "живыми ископаемыми" – эти членистоногие появились 450 миллионов лет назад в палеозое и практически не изменились с тех времён. Они пережили все пять массовых вымираний на планете, в том числе Великое пермское вымирание, когда исчезли 96% морских и 70% наземных видов.
Мечехвост не представляет опасности для человека. Его длинный и твердый хвост, называемый тельсоном, выполняет две основные функции: он служит для управления движением во время плавания и служит опорой, способствуя возвращению животного в нормальное положение при переворачивании на спину.
Впервые в Приморском океанариуме мечехвосты поселились в 2019 году.
Это древнее животное относится к классу хелицеровых, к которому также принадлежат пауки и скорпионы.
Приморский океанариумОбщество
 
 
