Сикорский сделал новое заявление о России

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Варшава не намерена разрывать дипломатические отношения с Москвой, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Fakt.
"Нет, не рассматриваю", — ответил он на вопрос ведущего о возможности полного разрыва дипотношений с Россией.
Отношения России и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест России, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из страны российских дипломатов.
В конце прошлого года Польша потребовала закрыть генконсульство России в Познани и освободить помещения. Это решение было связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого Варшава не привела. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.
После решения закрыть генконсульство в Кракове в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.
