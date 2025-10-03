В Петербурге отменили временные ограничения для получения знака блокадника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон об отмене временных ограничений для получения знака "Житель блокадного Ленинграда", сообщила пресс-служба администрации градоначальника.
"Губернатор Александр Беглов подписал сегодня... закон Санкт-Петербурга "О внесении изменений в решение Исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов "Об учреждении знака "Жителю блокадного Ленинграда". После этого знак смогут получить все, кто провёл в осажденном городе хотя бы один день во вражеском кольце в 1941-1944 гг", – говорится в сообщении.
Ранее обладателями знака "Жителю блокадного Ленинграда" могли быть только те, кто прожил в блокадном городе не меньше четырех месяцев. Согласно принятому закону, статус жителя блокадного Ленинграда будет присвоен прожившим в нем даже день. Вместе с ним предоставляется пакет льгот, аналогичный мерам поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.
С принятием закона к награждению знаком "Жителю блокадного Ленинграда" будут представлены 1836 жителей Санкт-Петербурга и около 1200 граждан, проживающих за пределами города.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.