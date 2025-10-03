Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге отменили временные ограничения для получения знака блокадника - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/peterburg-2046253553.html
В Петербурге отменили временные ограничения для получения знака блокадника
В Петербурге отменили временные ограничения для получения знака блокадника - РИА Новости, 03.10.2025
В Петербурге отменили временные ограничения для получения знака блокадника
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон об отмене временных ограничений для получения знака "Житель блокадного Ленинграда", сообщила... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T18:01:00+03:00
2025-10-03T18:01:00+03:00
общество
ленинград
санкт-петербург
ладожское озеро
александр беглов
санкт-петербургский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917638703_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_136fd2f0043c3d854f73964a62ddf238.jpg
https://ria.ru/20250908/germaniya-2040544221.html
ленинград
санкт-петербург
ладожское озеро
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917638703_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_66623d20dc44be5a5b65316ad8fa5f15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинград, санкт-петербург, ладожское озеро, александр беглов, санкт-петербургский городской суд
Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Ладожское озеро, Александр Беглов, Санкт-Петербургский городской суд
В Петербурге отменили временные ограничения для получения знака блокадника

Беглов подписал закон об отмене временных рамок для получения знака блокадника

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон об отмене временных ограничений для получения знака "Житель блокадного Ленинграда", сообщила пресс-служба администрации градоначальника.
"Губернатор Александр Беглов подписал сегодня... закон Санкт-Петербурга "О внесении изменений в решение Исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов "Об учреждении знака "Жителю блокадного Ленинграда". После этого знак смогут получить все, кто провёл в осажденном городе хотя бы один день во вражеском кольце в 1941-1944 гг", – говорится в сообщении.
Ранее обладателями знака "Жителю блокадного Ленинграда" могли быть только те, кто прожил в блокадном городе не меньше четырех месяцев. Согласно принятому закону, статус жителя блокадного Ленинграда будет присвоен прожившим в нем даже день. Вместе с ним предоставляется пакет льгот, аналогичный мерам поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.
С принятием закона к награждению знаком "Жителю блокадного Ленинграда" будут представлены 1836 жителей Санкт-Петербурга и около 1200 граждан, проживающих за пределами города.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Посольство России призвало Германию признать блокаду Ленинграда геноцидом
8 сентября, 21:01
 
ОбществоЛенинградСанкт-ПетербургЛадожское озероАлександр БегловСанкт-Петербургский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала