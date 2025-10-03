В Петербурге отменили временные ограничения для получения знака блокадника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон об отмене временных ограничений для получения знака "Житель блокадного Ленинграда", сообщила пресс-служба администрации градоначальника.

С принятием закона к награждению знаком "Жителю блокадного Ленинграда" будут представлены 1836 жителей Санкт-Петербурга и около 1200 граждан, проживающих за пределами города.