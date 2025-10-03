https://ria.ru/20251003/pavlograd-2046289513.html
В Павлограде в Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в пятницу в городе Павлоград на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.10.2025
в мире
днепропетровская область
павлоград
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
днепропетровская область
павлоград
украина
