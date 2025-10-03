Рейтинг@Mail.ru
В Павлограде в Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.10.2025
22:26 03.10.2025
В Павлограде в Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в пятницу в городе Павлоград на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.10.2025
в мире, днепропетровская область, павлоград, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровская область, Павлоград, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в городе Павлоград на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Павлограде в Днепропетровской области слышны звуки взрывов", - говорится в публикации в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В миреДнепропетровская областьПавлоградУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
