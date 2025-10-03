https://ria.ru/20251003/patrioty-2046265250.html
Российские учителя воспитывают настоящих патриотов, заявил Чернышенко
2025-10-03T18:51:00+03:00
2025-10-03T18:51:00+03:00
2025-10-03T19:01:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
россия
Новости
ru-RU
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские учителя воспитывают настоящих патриотов страны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Вы не только обучаете, но и воспитываете настоящих патриотов и замечательных людей нашей страны", - сказал зампред правительства на церемонии награждения Всероссийского конкурса "Учитель года России 2025".
Чернышенко
добавил, что благодаря нацпроекту "Молодежь и дети" система образования страны становится лучше, современнее и эффективнее.
"Уверен, что впереди нас ждут отличные открытия, замечательные умные ученики", - заключил вице-премьер.
В России
5 октября будет отмечаться День учителя.