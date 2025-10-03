Рейтинг@Mail.ru
18:51 03.10.2025 (обновлено: 19:01 03.10.2025)
Российские учителя воспитывают настоящих патриотов, заявил Чернышенко
общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
Российские учителя воспитывают настоящих патриотов, заявил Чернышенко

Чернышенко: российские учителя воспитывают настоящих патриотов страны

© РИА Новости / Максим БлиновЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время торжественной церемонии вручении премии "Учитель года" в рамках концерта в честь Дня учителя в Государственном Кремлёвском дворце в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время торжественной церемонии вручении премии "Учитель года" в рамках концерта в честь Дня учителя в Государственном Кремлёвском дворце в Москве
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские учителя воспитывают настоящих патриотов страны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Вы не только обучаете, но и воспитываете настоящих патриотов и замечательных людей нашей страны", - сказал зампред правительства на церемонии награждения Всероссийского конкурса "Учитель года России 2025".
Чернышенко добавил, что благодаря нацпроекту "Молодежь и дети" система образования страны становится лучше, современнее и эффективнее.
"Уверен, что впереди нас ждут отличные открытия, замечательные умные ученики", - заключил вице-премьер.
В России 5 октября будет отмечаться День учителя.
ОбществоРоссияДмитрий Чернышенко
 
 
