В Скадовске открылось музейное пространство "Путь освобождения"

Заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин проводит экскурсию по музейно-выставочному пространству "Путь освобождения"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Скадовске на площадке Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) открылось музейно-выставочное пространство "Путь освобождения". Оно создано на основе фотовыставки и модулей мобильной экспозиции проекта "Освобождение. Мир народам", посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Победы над милитаристской Японией.

В основе проекта "Освобождение. Мир народам" лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".

"Примечательно и отрадно, что переданные университету фотовыставки впервые послужили основой для формирования комплекса музейно-выставочного пространства. Сегодня гости и студенты ХГПУ могут одновременно прикоснуться и к бесценным архивным кадрам Великой Победы над фашизмом, и к находкам археологов и поисковиков университета, что делает нашу историю поистине объемной и увлекательной", — сказал заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин.

© РИА Новости / Кирилл Ибрагимов Геннадий Клюшкин выступает на открытии музейно-выставочного пространства "Путь освобождения" в Херсонском государственном педагогическом университете © РИА Новости / Кирилл Ибрагимов Геннадий Клюшкин выступает на открытии музейно-выставочного пространства "Путь освобождения" в Херсонском государственном педагогическом университете

Он добавил, что мобильная экспозиция освещает ключевые события 1943-1945 годов. Особое внимание уделяется роли Крыма в истории Великой Отечественной войны.

"Открытие музейной экспозиции "Путь освобождения" — это возможность почтить память тех, кто ценой своей жизни приблизил долгожданную победу, и еще раз задуматься о цене мира. Эта экспозиция не только расскажет о героических страницах истории, но и станет важным инструментом в патриотическом воспитании молодежи", — заявила ректор ХГПУ Нина Шашкова.

По ее словам, выставочное пространство имеет целью сохранение исторической правды и противодействие ее фальсификации.

"Открытие экспозиции "Путь освобождения" в стенах ХГПУ — это большое событие для всего города. Мы искренне признательны университету за инициативу и сохранение исторической памяти", — подчеркнул глава муниципального округа Скадовска Александр Дудка.