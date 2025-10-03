Рейтинг@Mail.ru
В Скадовске открылось музейное пространство "Путь освобождения"
14:51 03.10.2025
В Скадовске открылось музейное пространство "Путь освобождения"
В Скадовске открылось музейное пространство "Путь освобождения"
Заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин проводит экскурсию по музейно-выставочному пространству "Путь освобождения"
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Скадовске на площадке Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) открылось музейно-выставочное пространство "Путь освобождения". Оно создано на основе фотовыставки и модулей мобильной экспозиции проекта "Освобождение. Мир народам", посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Победы над милитаристской Японией.
В основе проекта "Освобождение. Мир народам" лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".
"Примечательно и отрадно, что переданные университету фотовыставки впервые послужили основой для формирования комплекса музейно-выставочного пространства. Сегодня гости и студенты ХГПУ могут одновременно прикоснуться и к бесценным архивным кадрам Великой Победы над фашизмом, и к находкам археологов и поисковиков университета, что делает нашу историю поистине объемной и увлекательной", — сказал заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин.
Геннадий Клюшкин выступает на открытии музейно-выставочного пространства "Путь освобождения" в Херсонском государственном педагогическом университете
Он добавил, что мобильная экспозиция освещает ключевые события 1943-1945 годов. Особое внимание уделяется роли Крыма в истории Великой Отечественной войны.
"Открытие музейной экспозиции "Путь освобождения" — это возможность почтить память тех, кто ценой своей жизни приблизил долгожданную победу, и еще раз задуматься о цене мира. Эта экспозиция не только расскажет о героических страницах истории, но и станет важным инструментом в патриотическом воспитании молодежи", — заявила ректор ХГПУ Нина Шашкова.
По ее словам, выставочное пространство имеет целью сохранение исторической правды и противодействие ее фальсификации.
"Открытие экспозиции "Путь освобождения" в стенах ХГПУ — это большое событие для всего города. Мы искренне признательны университету за инициативу и сохранение исторической памяти", — подчеркнул глава муниципального округа Скадовска Александр Дудка.
Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.
 
