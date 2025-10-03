Победителями и призерами олимпиады по финбезопасности стали 188 участников

Финальный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности, который проходил с 29 сентября в Красноярске на базе Сибирского федерального университета, завершился в пятницу. Победителями и призерами олимпиады стали 188 участников: 27 российских школьников и 161 студент из России и стран зарубежья. О целях, условиях участия, а также об открытии олимпиады, – в материале РИА Новости.

Сорок стран на одном событии

Итоги олимпиады, соответствующей целям и задачам нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" , были подведены в пятницу на заседании организационного комитета под председательством зампреда правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инноваций, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрия Чернышенко.

"В этом году к участию в олимпиаде присоединились еще пять стран. Всего в этом году – около 600 финалистов из 40 стран. Победителями и призерами стали 188 участников: 27 российских школьников и 161 студент из России и зарубежных стран. Поздравляю ребят и желаю не останавливаться на достигнутом, развиваться и идти к новым вершинам", – заявил вице-премьер.

Также к участию в мероприятии впервые присоединились Бангладеш, Иордания, Мадагаскар, Турция и Уругвай.

Демонстрация возможностей и талантов

Церемония открытия олимпиады прошла 29 сентября на территории Сибирского федерального университета.

"Это уже состоявшееся мощное международное движение, которое объединило более 6 миллионов участников. Очень важно также, что наш президент Владимир Владимирович Путин отметил, что олимпиада – это отличная возможность для того, чтобы продемонстрировать свои возможности и таланты вам, нашей молодежи. Это, кстати, одна из национальных целей развития России. Уверен, что она во многом совпадает с теми целями, которые есть и в ваших странах", – отметил Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что для участников подготовили прекрасные условия, интересные конкурсы и задания, большую культурную, развлекательную, а также познавательную программы.

Задачи олимпиады

Международная олимпиада по финансовой безопасности – ежегодная олимпиада I уровня, которая проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и соответствует целям и задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика"

Полномочный представитель президента России по Сибирскому федеральному округу Анатолий Серышев отметил, что олимпиада приобретает все больший масштаб, вовлекая участников из разных стран.

"Впервые она проводится в Сибири. Для нас это большая честь и ответственность. Желаю всем участникам олимпиады в ходе состязаний максимально реализовать свои знания и навыки, достигнуть высоких результатов, а главное – обрести новых друзей и единомышленников!" – сказал Серышев.

Ее задачи – сформировать новые формы мышления и формата деятельности, выявить талантливых школьников и студентов в области финансовой безопасности, создать условия для индивидуальной образовательной траектории, посодействовать профессиональной ориентации школьников и студентов для формирования кадрового ресурса системы финансовой безопасности. А также сформировать единое образовательное, научно-исследовательское информационное пространство в сфере финансовой безопасности.

Отборочный тур олимпиады

Отборочный тур олимпиады в этом году был высоким. В этапах приняли участие более 60 тысяч человек.

По словам Чернышенко, представители финансовых разведок из более 15 стран прибыли в Красноярск для того, чтобы не просто поддержать участников, но и быть наставниками для них.

Финальный этап проходит в гибридном формате: очно и онлайн. Он продлится до 3 октября этого года.

Участие и победа

Поучаствовать в олимпиаде, которая проводится по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика" , могут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры вузов стран-участниц олимпиады, а также школьники 8-10 классов, обучающиеся в образовательных организациях России.

Победители и призеры олимпиады получают преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях.

Директор Росфинмониторинга, заместитель председателя организационного комитета олимпиады Юрий Чиханчин отметил ее значимость как площадки, которая формирует сообщество будущих профессионалов для эффективного ответа на актуальные вызовы.

"В мероприятиях финальной недели приняли участие более 1100 человек, в том числе около 600 школьников и студентов и 500 экспертов. Всего за пять дней прошло свыше 100 мероприятий по всем четырем трекам: обучающему, профессиональному, культурно-нравственному и спортивному. "Сквозной" тематикой Олимпиады в этом году стали новые технологии как с точки зрения их использования преступниками, так и теми, кто им противостоит", – сказал Чиханчин.

Значимость финансовой безопасности

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал о готовности региона к проведению масштабного международного события и подчеркнул значимость диалога по теме финансовой безопасности.