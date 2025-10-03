https://ria.ru/20251003/magate-2046285253.html
Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС
Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС - РИА Новости, 04.10.2025
Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обсуждает с Россией и Украиной предложения по восстановлению внешнего энергоснабжения на Запорожской... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-03T21:59:00+03:00
2025-10-03T21:59:00+03:00
2025-10-04T00:14:00+03:00
Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обсуждает с Россией и Украиной предложения по восстановлению внешнего энергоснабжения на Запорожской атомной электростанции.
"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси
заявил сегодня, что он обсуждает с Российской Федерацией и Украиной
подробные предложения о том, как восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая последние десять дней работает на аварийном резервном источнике электроэнергии", - говорится в пресс-релизе Агентства.
По словам главы Агентства, обе стороны выражают готовность провести восстановительные работы, но для этого требуется улучшение ситуации в области безопасности "на местах".
Гендиректор добавил, что аварийные дизельные генераторы на площадке работают без сбоев, и в резерве находится достаточное количество топлива. Эта ситуация должна быть разрешена без дальнейших задержек, пояснил он.
По состоянию на утро пятницы на станции работали восемь аварийных дизельных генераторов, суммарно вырабатывающих 20-22 МВт энергии, что достаточно для обеспечения ядерной безопасности, еще двенадцать генераторов доступны для подключения. Проверка также не выявила повышения уровня радиации на объекте.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ
в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
Атомная станция находится на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
.. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".