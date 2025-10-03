Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС

По состоянию на утро пятницы на станции работали восемь аварийных дизельных генераторов, суммарно вырабатывающих 20-22 МВт энергии, что достаточно для обеспечения ядерной безопасности, еще двенадцать генераторов доступны для подключения. Проверка также не выявила повышения уровня радиации на объекте.