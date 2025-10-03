https://ria.ru/20251003/khamas-2046293230.html
ХАМАС будет вести переговоры относительно судьбы движения и его оружия
ХАМАС будет вести переговоры относительно судьбы движения и его оружия - РИА Новости, 03.10.2025
ХАМАС будет вести переговоры относительно судьбы движения и его оружия
Палестинское движение ХАМАС намерено вести переговоры о судьбе движения и передаче оружия, заявил в пятницу замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
СТАМБУЛ, 3 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС намерено вести переговоры о судьбе движения и передаче оружия, заявил в пятницу замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
Движение ХАМАС
заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа
. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
"Мы начнем переговоры по всем вопросам, связанным с движением и с оружием... реализация плана (Трампа - ред.) невозможна без переговорного процесса", - заявил Абу Марзук
телеканалу Al Jazeera.
Он подчеркнул, что движение согласилось с планом Трампа принципиально, но конкретные пункты предстоит обсуждать. По его словам, движение передаст оружие "будущей палестинской власти".
Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом..