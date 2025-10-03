ХАМАС будет вести переговоры относительно судьбы движения и его оружия

Он подчеркнул, что движение согласилось с планом Трампа принципиально, но конкретные пункты предстоит обсуждать. По его словам, движение передаст оружие "будущей палестинской власти".

Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом..