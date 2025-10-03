Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС будет вести переговоры относительно судьбы движения и его оружия - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 03.10.2025 (обновлено: 23:30 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/khamas-2046293230.html
ХАМАС будет вести переговоры относительно судьбы движения и его оружия
ХАМАС будет вести переговоры относительно судьбы движения и его оружия - РИА Новости, 03.10.2025
ХАМАС будет вести переговоры относительно судьбы движения и его оружия
Палестинское движение ХАМАС намерено вести переговоры о судьбе движения и передаче оружия, заявил в пятницу замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T23:23:00+03:00
2025-10-03T23:30:00+03:00
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
дональд трамп
муса абу марзук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47088edff5a14023ab80f2b07fc92b13.jpg
https://ria.ru/20251003/khamas-2046293101.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_ef2c09926428f2b244d5cef584966539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, дональд трамп, муса абу марзук
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта, Дональд Трамп, Муса Абу Марзук
ХАМАС будет вести переговоры относительно судьбы движения и его оружия

В ХАМАС заявили, что будут вести переговоры о судьбе движения и его оружия

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 3 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС намерено вести переговоры о судьбе движения и передаче оружия, заявил в пятницу замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
Движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
"Мы начнем переговоры по всем вопросам, связанным с движением и с оружием... реализация плана (Трампа - ред.) невозможна без переговорного процесса", - заявил Абу Марзук телеканалу Al Jazeera.
Он подчеркнул, что движение согласилось с планом Трампа принципиально, но конкретные пункты предстоит обсуждать. По его словам, движение передаст оружие "будущей палестинской власти".
Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом..
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Передача заложников в течение 72 часов нереальна, заявило ХАМАС
Вчера, 23:19
 
В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликтаДональд ТрампМуса Абу Марзук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала