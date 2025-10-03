Рейтинг@Mail.ru
Передача заложников в течение 72 часов нереальна, заявило ХАМАС - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:19 03.10.2025 (обновлено: 23:29 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/khamas-2046293101.html
Передача заложников в течение 72 часов нереальна, заявило ХАМАС
Передача заложников в течение 72 часов нереальна, заявило ХАМАС - РИА Новости, 03.10.2025
Передача заложников в течение 72 часов нереальна, заявило ХАМАС
Освобождение живых израильских заложников и передача тел мертвых, как требует того план президента США Дональда Трампа, нереально в нынешних условиях, которые... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T23:19:00+03:00
2025-10-03T23:29:00+03:00
хамас
сша
в мире
дональд трамп
муса абу марзук
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998113922_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_375c5376271cc6fef1f9974cbc5904c5.jpg
https://ria.ru/20251003/khamas-2046290790.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998113922_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b0f0901403f128d335edd00349b7762f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хамас, сша, в мире, дональд трамп, муса абу марзук, обострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС, США, В мире, Дональд Трамп, Муса Абу Марзук, Обострение палестино-израильского конфликта
Передача заложников в течение 72 часов нереальна, заявило ХАМАС

ХАМАС: передача заложников в течение 72 часов при нынешних условиях нереальна

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 3 окт - РИА Новости. Освобождение живых израильских заложников и передача тел мертвых, как требует того план президента США Дональда Трампа, нереально в нынешних условиях, которые сложились в секторе Газа, заявил телеканалу Al Jazeera заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук.
"Передача пленных и тел в течение 72 часов - лишь предложение, которое нереалистично в нынешних обстоятельствах", - сказал он.
По словам Абу Марзукк, реализация пунктов плана Трампа требует детализации и разъяснений.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
ХАМАС согласилось передать управление сектором Газа палестинскому комитету
Вчера, 22:53
 
ХАМАССШАВ миреДональд ТрампМуса Абу МарзукОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала