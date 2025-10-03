https://ria.ru/20251003/khamas-2046293101.html
Передача заложников в течение 72 часов нереальна, заявило ХАМАС
Передача заложников в течение 72 часов нереальна, заявило ХАМАС - РИА Новости, 03.10.2025
Передача заложников в течение 72 часов нереальна, заявило ХАМАС
Освобождение живых израильских заложников и передача тел мертвых, как требует того план президента США Дональда Трампа, нереально в нынешних условиях, которые... РИА Новости, 03.10.2025
Передача заложников в течение 72 часов нереальна, заявило ХАМАС
ХАМАС: передача заложников в течение 72 часов при нынешних условиях нереальна