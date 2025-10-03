Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:39 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/kamchatka-2046284304.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 03.10.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T21:39:00+03:00
2025-10-03T21:39:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
https://ria.ru/20251002/stambul-2045872925.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

РАН: у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН).
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 203. Глубина (в километрах): 55,0. Магнитуда: 5,7", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Стамбуле произошло землетрясение
2 октября, 14:58
 
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала