На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 03.10.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая...
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
РАН: у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7