В Испании могут закрепить право на аборт в конституции, сообщают СМИ

По его информации, одновременно планируется внести поправки в действующий норматив о предоставлении информации в этой сфере. Все сведения о процедуре должны будут иметь "объективную научную основу" и опираться на стандарты Всемирной организации здравоохранения и Американской психиатрической ассоциации.