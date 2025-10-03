Рейтинг@Mail.ru
В Испании могут закрепить право на аборт в конституции, сообщают СМИ - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/ispanija-2046169154.html
В Испании могут закрепить право на аборт в конституции, сообщают СМИ
В Испании могут закрепить право на аборт в конституции, сообщают СМИ - РИА Новости, 03.10.2025
В Испании могут закрепить право на аборт в конституции, сообщают СМИ
Правительство Испании намерено инициировать процедуру внесения изменений в конституцию, чтобы закрепить в ней право женщин на аборт, передает в пятницу... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:01:00+03:00
2025-10-03T14:01:00+03:00
в мире
испания
мадрид
педро санчес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69841/69/698416923_0:28:1024:604_1920x0_80_0_0_a5435c47162088c99f1c03330c0b3b7b.jpg
https://ria.ru/20251002/ispanija-2045932411.html
https://ria.ru/20250926/ispaniya-2044461923.html
испания
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69841/69/698416923_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_7162cbb0b9c118a20193b835390eaa7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, мадрид, педро санчес
В мире, Испания, Мадрид, Педро Санчес
В Испании могут закрепить право на аборт в конституции, сообщают СМИ

Europa Press: правительство Испании хочет закрепить право на аборт в конституции

© Flickr / isafmediaФлаг Испании
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Flickr / isafmedia
Флаг Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАДРИД, 3 окт - РИА Новости. Правительство Испании намерено инициировать процедуру внесения изменений в конституцию, чтобы закрепить в ней право женщин на аборт, передает в пятницу новостное агентство Europa Press с ссылкой на источники.
"Правительство Испании намерено предложить включить право на аборт в Конституцию страны, чтобы "закрепить свободу и автономию женщин". Для этого планируется инициировать процедуру обычной конституционной реформы, что потребует квалифицированного большинства для её одобрения", - пишет агенство.
Акция протеста против геноцида в Палестине в Испании - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Испании тысячи студентов вышли на протесты
2 октября, 17:47
По его информации, одновременно планируется внести поправки в действующий норматив о предоставлении информации в этой сфере. Все сведения о процедуре должны будут иметь "объективную научную основу" и опираться на стандарты Всемирной организации здравоохранения и Американской психиатрической ассоциации.
Отмечается, что инициатива правительства последовала на фоне скандала вокруг решения мэрии Мадрида, одобренного при поддержке крайне правой партии Vox и главной оппозиционной правой Народной партии (НП), о распространении среди женщин, рассматривающих возможность прерывания беременности, материалов о так называемом "синдроме постаборта". Премьер-министр Педро Санчес в ходе саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене назвал ситуацию "крайне тревожной".
Так, Испания может стать вторым государством в мире после Франции, где прерывание беременности будет признано на конституционном уровне.
В Испании аборт был частично декриминализован в 1985 году. Закон 2010 года впервые закрепил возможность свободного прерывания беременности в течение первых 14 недель, а последующие реформы расширили гарантии доступа к этой процедуре и ужесточили наказание за давление на женщин, обращающихся в специализированные клиники.
Города мира. Барселона - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Женщиной, убитой в Испании 20 лет назад, оказалась россиянка
26 сентября, 01:49
 
В миреИспанияМадридПедро Санчес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала