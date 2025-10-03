В Испании могут закрепить право на аборт в конституции, сообщают СМИ

МАДРИД, 3 окт - РИА Новости. Правительство Испании намерено инициировать процедуру внесения изменений в конституцию, чтобы закрепить в ней право женщин на аборт, передает в пятницу новостное агентство Europa Press с ссылкой на источники.
"Правительство Испании намерено предложить включить право на аборт в Конституцию страны, чтобы "закрепить свободу и автономию женщин". Для этого планируется инициировать процедуру обычной конституционной реформы, что потребует квалифицированного большинства для её одобрения", - пишет агенство.
По его информации, одновременно планируется внести поправки в действующий норматив о предоставлении информации в этой сфере. Все сведения о процедуре должны будут иметь "объективную научную основу" и опираться на стандарты Всемирной организации здравоохранения и Американской психиатрической ассоциации.
Отмечается, что инициатива правительства последовала на фоне скандала вокруг решения мэрии Мадрида, одобренного при поддержке крайне правой партии Vox и главной оппозиционной правой Народной партии (НП), о распространении среди женщин, рассматривающих возможность прерывания беременности, материалов о так называемом "синдроме постаборта". Премьер-министр Педро Санчес в ходе саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене назвал ситуацию "крайне тревожной".
Так, Испания может стать вторым государством в мире после Франции, где прерывание беременности будет признано на конституционном уровне.
В Испании аборт был частично декриминализован в 1985 году. Закон 2010 года впервые закрепил возможность свободного прерывания беременности в течение первых 14 недель, а последующие реформы расширили гарантии доступа к этой процедуре и ужесточили наказание за давление на женщин, обращающихся в специализированные клиники.
