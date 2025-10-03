Рейтинг@Mail.ru
Минцифры рассказало, как сообщить о проблемах с подключением интернета
12:08 03.10.2025 (обновлено: 12:35 03.10.2025)
Минцифры рассказало, как сообщить о проблемах с подключением интернета
Минцифры рассказало, как сообщить о проблемах с подключением интернета - РИА Новости, 03.10.2025
Минцифры рассказало, как сообщить о проблемах с подключением интернета
У жителей многоквартирных домов появилась возможность жаловаться на проблемы с подключением через "Госуслуги", сообщило Минцифры в мессенджере MAX. РИА Новости, 03.10.2025
Минцифры рассказало, как сообщить о проблемах с подключением интернета

На "Госуслугах" появилась форма для сообщений о проблемах с подключением к Сети

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Fotolia / Elnur
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. У жителей многоквартирных домов появилась возможность жаловаться на проблемы с подключением через "Госуслуги", сообщило Минцифры в мессенджере MAX.
"Сообщить о проблемах с подключением интернета в многоквартирном доме можно на "Госуслугах". Если управляющая компания не дает жильцам дома выбрать провайдера, пожаловаться на это теперь можно на "Госуслугах". Удобную форму на Платформе обратной связи запустило Минцифры", — говорится в публикации.
Там можно оставить обращение, прикрепив соответствующие документы — заявление, переписку с управляющей компанией, ответы ведомств и организаций. Минцифры переправит полный комплект документов в прокуратуру.
Рассмотрение заявления может занять до 30 дней в зависимости от категории вопроса. Следить за статусом отработки можно в личном кабинете на "Госуслугах" или по электронной почте.
В Минцифры напомнили, что в апреле 2024 года в силу вступил в силу закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома. В соответствии с ним жильцы могут сами выбирать себе поставщика услуг связи. Тем не менее проблемы с доступом операторов в дома сохраняются. В Минцифры считают, что каждому такому случаю нужно дать прокурорскую оценку.
