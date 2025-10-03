https://ria.ru/20251003/internet-2046144638.html
Минцифры рассказало, как сообщить о проблемах с подключением интернета
У жителей многоквартирных домов появилась возможность жаловаться на проблемы с подключением через "Госуслуги", сообщило Минцифры в мессенджере MAX. РИА Новости, 03.10.2025
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
У жителей многоквартирных домов появилась возможность жаловаться на проблемы с подключением через "Госуслуги", сообщило Минцифры в мессенджере MAX
"Сообщить о проблемах с подключением интернета в многоквартирном доме можно на "Госуслугах". Если управляющая компания не дает жильцам дома выбрать провайдера, пожаловаться на это теперь можно на "Госуслугах". Удобную форму на Платформе обратной связи запустило Минцифры", — говорится в публикации.
Там можно оставить обращение, прикрепив соответствующие документы — заявление, переписку с управляющей компанией, ответы ведомств и организаций. Минцифры переправит полный комплект документов в прокуратуру.
Рассмотрение заявления может занять до 30 дней в зависимости от категории вопроса. Следить за статусом отработки можно в личном кабинете на "Госуслугах" или по электронной почте.
В Минцифры напомнили, что в апреле 2024 года в силу вступил в силу закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома. В соответствии с ним жильцы могут сами выбирать себе поставщика услуг связи. Тем не менее проблемы с доступом операторов в дома сохраняются. В Минцифры считают, что каждому такому случаю нужно дать прокурорскую оценку.