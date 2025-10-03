Минцифры рассказало, как сообщить о проблемах с подключением интернета

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. У жителей многоквартирных домов появилась возможность жаловаться на проблемы с подключением через "Госуслуги", сообщило Минцифры в мессенджере У жителей многоквартирных домов появилась возможность жаловаться на проблемы с подключением через "Госуслуги", сообщило Минцифры в мессенджере MAX

"Сообщить о проблемах с подключением интернета в многоквартирном доме можно на "Госуслугах". Если управляющая компания не дает жильцам дома выбрать провайдера, пожаловаться на это теперь можно на "Госуслугах". Удобную форму на Платформе обратной связи запустило Минцифры", — говорится в публикации.

Там можно оставить обращение, прикрепив соответствующие документы — заявление, переписку с управляющей компанией, ответы ведомств и организаций. Минцифры переправит полный комплект документов в прокуратуру.

Рассмотрение заявления может занять до 30 дней в зависимости от категории вопроса. Следить за статусом отработки можно в личном кабинете на "Госуслугах" или по электронной почте.