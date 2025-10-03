В Госдуме заявили, что участие России в G20 стабилизирует обстановку в мире

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Участие России в саммите G20 может стабилизировать обстановку в мировой политике, а также стать шансом для некоторых мировых лидеров увидеть подлинную картину происходящего и вернуть потерянную связь с реальностью, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").

Германия и "Присутствие России на саммите, как ни странно, обстановку если не разрядит, то стабилизирует. Одно дело - грозно выкрикивать пафосные военные лозунги, как делают Франция Польша , накалять своими призывами атмосферу и провоцировать панику (в том числе на рынках), при этом не опасаясь получить ответ за свои слова. И совсем другое - бросаться агрессивными заявлениями в лицо потенциального противника, превосходящего силой в разы, на порядки", - сказал Толмачев.

Депутат отметил, что участие России в G20 является возможность для многих мировых лидеров увидеть подлинную картину происходящего, а для некоторых - ещё и шанс вернуть потерянную связь с реальностью.

"Саммит G20 позиционирует себя как одну из главных мировых площадок, где принимаются ключевые для всей планеты решения. И разумеется, что в таком контексте G20 без России невозможен" , - подчеркнул он.

По мнению депутата, мировая политика проходит сложный этап развития.