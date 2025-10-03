https://ria.ru/20251003/gosduma-2046135847.html
В Госдуме заявили, что участие России в G20 стабилизирует обстановку в мире
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Участие России в саммите G20 может стабилизировать обстановку в мировой политике, а также стать шансом для некоторых мировых лидеров увидеть подлинную картину происходящего и вернуть потерянную связь с реальностью, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").
Президент РФ Владимир Путин
примет участие в работе Группы двадцати (G20)
, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
. Следующая встреча глав государств Группы двадцати (G20) пройдёт 21 - 22 ноября 2025 года в ЮАР
.
"Присутствие России на саммите, как ни странно, обстановку если не разрядит, то стабилизирует. Одно дело - грозно выкрикивать пафосные военные лозунги, как делают Франция
, Германия
и Польша
, накалять своими призывами атмосферу и провоцировать панику (в том числе на рынках), при этом не опасаясь получить ответ за свои слова. И совсем другое - бросаться агрессивными заявлениями в лицо потенциального противника, превосходящего силой в разы, на порядки", - сказал Толмачев.
Депутат отметил, что участие России в G20 является возможность для многих мировых лидеров увидеть подлинную картину происходящего, а для некоторых - ещё и шанс вернуть потерянную связь с реальностью.
"Саммит G20 позиционирует себя как одну из главных мировых площадок, где принимаются ключевые для всей планеты решения. И разумеется, что в таком контексте G20 без России невозможен" , - подчеркнул он.
По мнению депутата, мировая политика проходит сложный этап развития.
"Европа слабеет, при этом, как загнанный в угол известный грызун с длинным хвостиком, пытается огрызаться и бросаться на окружающих, как это уже было в 30-40-х годах прошлого века. США
подзуживает её, стремясь убить сразу двух зайцев: ослабить ЕС
экономически и его же руками развязать драку с нами", - добавил парламентарий. -0-