В Госдуме заявили, что участие России в G20 стабилизирует обстановку в мире
11:46 03.10.2025
В Госдуме заявили, что участие России в G20 стабилизирует обстановку в мире
в мире, россия, юар, франция, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка, госдума рф, единая россия
В мире, Россия, ЮАР, Франция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Большая двадцатка, Госдума РФ, Единая Россия
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Участие России в саммите G20 может стабилизировать обстановку в мировой политике, а также стать шансом для некоторых мировых лидеров увидеть подлинную картину происходящего и вернуть потерянную связь с реальностью, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").
Президент РФ Владимир Путин примет участие в работе Группы двадцати (G20), сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Следующая встреча глав государств Группы двадцати (G20) пройдёт 21 - 22 ноября 2025 года в ЮАР.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин примет участие в работе G20
2 октября, 11:32
"Присутствие России на саммите, как ни странно, обстановку если не разрядит, то стабилизирует. Одно дело - грозно выкрикивать пафосные военные лозунги, как делают Франция, Германия и Польша, накалять своими призывами атмосферу и провоцировать панику (в том числе на рынках), при этом не опасаясь получить ответ за свои слова. И совсем другое - бросаться агрессивными заявлениями в лицо потенциального противника, превосходящего силой в разы, на порядки", - сказал Толмачев.
Депутат отметил, что участие России в G20 является возможность для многих мировых лидеров увидеть подлинную картину происходящего, а для некоторых - ещё и шанс вернуть потерянную связь с реальностью.
"Саммит G20 позиционирует себя как одну из главных мировых площадок, где принимаются ключевые для всей планеты решения. И разумеется, что в таком контексте G20 без России невозможен" , - подчеркнул он.
По мнению депутата, мировая политика проходит сложный этап развития.
"Европа слабеет, при этом, как загнанный в угол известный грызун с длинным хвостиком, пытается огрызаться и бросаться на окружающих, как это уже было в 30-40-х годах прошлого века. США подзуживает её, стремясь убить сразу двух зайцев: ослабить ЕС экономически и его же руками развязать драку с нами", - добавил парламентарий. -0-
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Шерпа России рассказала, от чего зависит участие Путина в саммите G20 в США
29 сентября, 03:48
 
В миреРоссияЮАРФранцияВладимир ПутинДмитрий ПесковБольшая двадцаткаГосдума РФЕдиная Россия
 
 
