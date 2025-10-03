Рейтинг@Mail.ru
Политолог оценил роль Горбачева в объединении Германии
11:41 03.10.2025
Политолог оценил роль Горбачева в объединении Германии
Политолог оценил роль Горбачева в объединении Германии
Роль СССР в объединении Германии - это однозначный внешнеполитический проигрыш тогдашнего руководства страны, поделился мнением с РИА Новости старший научный... РИА Новости, 03.10.2025
в мире, ссср, германия, александр камкин, михаил горбачев, российская академия наук
В мире, СССР, Германия, Александр Камкин, Михаил Горбачев, Российская академия наук
Политолог оценил роль Горбачева в объединении Германии

Политолог Камкин: Горбачев пошел на уступки Западу, не требуя ответных действий

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБывший президент СССР Михаил Горбачев на фоне флагов России и ФРГ
Бывший президент СССР Михаил Горбачев на фоне флагов России и ФРГ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Бывший президент СССР Михаил Горбачев на фоне флагов России и ФРГ. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Роль СССР в объединении Германии - это однозначный внешнеполитический проигрыш тогдашнего руководства страны, поделился мнением с РИА Новости старший научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
Тридцать пять лет назад, 3 октября 1990 года, произошло объединение Западной и Восточной Германии, завершившее более чем 40-летний период раскола страны. Роль советского руководства, в частности единственного президента СССР Михаила Горбачева, подвергается критике в контексте этого исторического события.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Единая ФРГ осталась вассалом США, заявил немецкий политик
Вчера, 07:24
"Конечно, объединение Германии ускорило процесс дезинтеграции СССР, но это не его причина. Это был очевидный дипломатический проигрыш президента Горбачева, хотя на рубеже 90-91 годов уже рушился весь советский блок", - сказал Камкин.
По его мнению, другой лидер во главе советского государства смог бы отсрочить этот процесс, но без коренного изменения идеологических постулатов систему было бы трудно реанимировать. А советскому лидеру тогда показали "красивую картинку Запада", подчеркнул он.
"У Горбачева не хватило стратегического мышления, твердости характера, мышления государственного лидера. Да, страна хотела перемен, но поверила человеку, умевшему красиво говорить. Его поймали на лести, встречах с западными лидерами, это ему нравилось и льстило. Основной его политический просчет – он делал реальные геополитические уступки, граничащие с преступлением. В том числе и объединение Германии. Но взамен он не требовал ответных действий Запада, подкрепленных договорами, веря на словах", - заключил Камкин.
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Степашин назвал объединение Германии ошибкой СССР
12 июля, 13:23
 
В миреСССРГерманияАлександр КамкинМихаил ГорбачевРоссийская академия наук
 
 
