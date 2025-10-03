Политолог оценил роль Горбачева в объединении Германии

По его мнению, другой лидер во главе советского государства смог бы отсрочить этот процесс, но без коренного изменения идеологических постулатов систему было бы трудно реанимировать. А советскому лидеру тогда показали "красивую картинку Запада", подчеркнул он.

"У Горбачева не хватило стратегического мышления, твердости характера, мышления государственного лидера. Да, страна хотела перемен, но поверила человеку, умевшему красиво говорить. Его поймали на лести, встречах с западными лидерами, это ему нравилось и льстило. Основной его политический просчет – он делал реальные геополитические уступки, граничащие с преступлением. В том числе и объединение Германии. Но взамен он не требовал ответных действий Запада, подкрепленных договорами, веря на словах", - заключил Камкин.