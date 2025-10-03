Путин рассказал о героях СВО, чьи учителя получили госнаграды

СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии награждения госнаградами наставников и учителей в "Сириусе" рассказал про их воспитанников - участников спецоперации.

Торжественная церемония состоялась в пятницу в новом концертном центре "Сириус".

"Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден учитель истории Ильинской школы Тюменской области Олег Леонидович Плесовских. Талантливый педагог, он оказал огромное и по-настоящему сильное влияние на мировоззрение своих учеников. Кавалером трех орденов Мужества стал Виктор Квасов, героем России - Жумабай Раисов. Это высокое звание присуждено ему посмертно", - рассказал Путин

Он отметил, что высокая награда за наставничество была присвоена учителю гимназии №53 Пензенской области Светлане Степановой.

"Особая гордость педагога - ее ученик, кавалер двух орденов Мужества, двух медалей за отвагу, медали Нестерова Артём Николаев. На счету героя - 130 боевых вылетов в зоне специальной военной операции. Сейчас Артём готовится служить стране на новом поприще - в правительстве Пензенской области", - сказал президент.

Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Артем Николаев в этом году был назначен заместителем председателя правительства Пензенской области.

Свою первую учительницу из Омского лицея Татьяну Тимкину считает главным наставником кавалер двух орденов Мужества, медали за Отвагу и медали Суворова Николай Сергиенко, рассказал Путин.

"Сейчас Татьяна Николаевна активно трудится в региональной ветеранской организации, учит ребят быть сопричастными судьбе родной страны. Сегодня она также будет награждена знаком отличия за наставничество", - отметил он.

Почетного звания "Заслуженный работник физической культуры РФ" был удостоен директор спортивной школы "Бастион" города Владивостока Вячеслав Иванов . В числе его воспитанников - победители и призеры чемпионатов мира и России.

"Один из учеников Вячеслава Юрьевича, Сергей Кузьминчук, стал офицером армии России. Награжден золотой звездой Героя России за участие в специальной военной операции", - подчеркнул Путин.

Почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" было присвоено учителю русского языка и литературы из Пскова Светлане Магере.

"Среди лучших учеников Светланы Ивановны - кавалер медали Суворова Мария Мусатова, которая с первых дней специальной военной операции оказывает помощь нашим бойцам", - сообщил президент.

Также заслуженным учителем России стала учитель средней общеобразовательной школы №9 в Ленинградской области Зоя Никитина.

"Все 35 лет она передаёт ученикам знания, жизненную мудрость, любовь к Родине. Воспитанник Зои Анатольевны Антон Шорохов - кавалер Ордена Мужества, награждён медалью Суворова, один из участников программы "Время героев", - рассказал глава государства.