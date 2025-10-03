Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о героях СВО, чьи учителя получили госнаграды
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 03.10.2025
Путин рассказал о героях СВО, чьи учителя получили госнаграды
Путин рассказал о героях СВО, чьи учителя получили госнаграды - РИА Новости, 03.10.2025
Путин рассказал о героях СВО, чьи учителя получили госнаграды
Президент России Владимир Путин на церемонии награждения госнаградами наставников и учителей в "Сириусе" рассказал про их воспитанников - участников... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T17:08:00+03:00
2025-10-03T17:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
пензенская область
тюменская область
владимир путин
вячеслав иванов
россия
пензенская область
тюменская область
общество, россия, пензенская область, тюменская область, владимир путин, вячеслав иванов
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Пензенская область, Тюменская область, Владимир Путин, Вячеслав Иванов
Путин рассказал о героях СВО, чьи учителя получили госнаграды

Путин в "Сириусе" наградил наставников и учителей героев спецоперации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения госнаград наставникам и учителям участников СВО
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения госнаград наставникам и учителям участников СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения госнаград наставникам и учителям участников СВО
СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии награждения госнаградами наставников и учителей в "Сириусе" рассказал про их воспитанников - участников спецоперации.
Торжественная церемония состоялась в пятницу в новом концертном центре "Сириус".
Поздравление Путина с Днем учителя - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Путин открыл концертный зал "Сириуса" и наградил педагогов участников СВО
Вчера, 16:00
"Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден учитель истории Ильинской школы Тюменской области Олег Леонидович Плесовских. Талантливый педагог, он оказал огромное и по-настоящему сильное влияние на мировоззрение своих учеников. Кавалером трех орденов Мужества стал Виктор Квасов, героем России - Жумабай Раисов. Это высокое звание присуждено ему посмертно", - рассказал Путин.
Он отметил, что высокая награда за наставничество была присвоена учителю гимназии №53 Пензенской области Светлане Степановой.
"Особая гордость педагога - ее ученик, кавалер двух орденов Мужества, двух медалей за отвагу, медали Нестерова Артём Николаев. На счету героя - 130 боевых вылетов в зоне специальной военной операции. Сейчас Артём готовится служить стране на новом поприще - в правительстве Пензенской области", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Путин отметил верность российских офицеров
Вчера, 15:59
Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Артем Николаев в этом году был назначен заместителем председателя правительства Пензенской области.
Свою первую учительницу из Омского лицея Татьяну Тимкину считает главным наставником кавалер двух орденов Мужества, медали за Отвагу и медали Суворова Николай Сергиенко, рассказал Путин.
"Сейчас Татьяна Николаевна активно трудится в региональной ветеранской организации, учит ребят быть сопричастными судьбе родной страны. Сегодня она также будет награждена знаком отличия за наставничество", - отметил он.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Путин: ветераны СВО достойно справятся с работой на гражданском поприще
Вчера, 16:04
Почетного звания "Заслуженный работник физической культуры РФ" был удостоен директор спортивной школы "Бастион" города Владивостока Вячеслав Иванов. В числе его воспитанников - победители и призеры чемпионатов мира и России.
"Один из учеников Вячеслава Юрьевича, Сергей Кузьминчук, стал офицером армии России. Награжден золотой звездой Героя России за участие в специальной военной операции", - подчеркнул Путин.
Почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" было присвоено учителю русского языка и литературы из Пскова Светлане Магере.
"Среди лучших учеников Светланы Ивановны - кавалер медали Суворова Мария Мусатова, которая с первых дней специальной военной операции оказывает помощь нашим бойцам", - сообщил президент.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Путин: участники СВО отстаивают национальные интересы и суверенитет страны
Вчера, 16:03
Также заслуженным учителем России стала учитель средней общеобразовательной школы №9 в Ленинградской области Зоя Никитина.
"Все 35 лет она передаёт ученикам знания, жизненную мудрость, любовь к Родине. Воспитанник Зои Анатольевны Антон Шорохов - кавалер Ордена Мужества, награждён медалью Суворова, один из участников программы "Время героев", - рассказал глава государства.
В марте этого года Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Антон Шорохов был назначен главным советником Управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения госнаград наставникам и учителям участников СВО в новом концертном центре в Сириусе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Путин объяснил смысл программы "Время героев"
Вчера, 16:17
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияПензенская областьТюменская областьВладимир ПутинВячеслав Иванов
 
 
