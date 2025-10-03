Рейтинг@Mail.ru
Объединение Германии было форсировано, считает эксперт - РИА Новости, 03.10.2025
02:53 03.10.2025
Объединение Германии было форсировано, считает эксперт
Объединение Германии было форсировано, считает эксперт - РИА Новости, 03.10.2025
Объединение Германии было форсировано, считает эксперт
Процесс объединения Германии в 90-х годах XX века был форсирован, а для СССР содействие ему стало причиной ряда упущенных выгод, сказал в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 03.10.2025
в мире
2025
Объединение Германии было форсировано, считает эксперт

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Процесс объединения Германии в 90-х годах XX века был форсирован, а для СССР содействие ему стало причиной ряда упущенных выгод, сказал в беседе с РИА Новости руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
Тридцать пять лет назад, 3 октября 1990 года, произошло объединение Западной и Восточной Германии, завершившее более чем 40-летний период раскола страны. Роль советского руководства, в частности, единственного президента СССР Михаила Горбачева, подвергается критике в контексте этого исторического события.
Германии это красный день календаря, и для официальной политики, исполнительной и законодательной, это однозначно праздник. Объединение именно в 1990 году было необходимым, но отнюдь не неизбежным. Есть подход, что издержки слишком быстрого объединения страны были слишком высоки для обеих частей Германии", - сказал Белов.
Он отметил, что разные группы населения страны сегодня по-разному относятся к объединению - это зависит от географического фактора, и жители запада Германии, востока, севера и юга воспринимают его по-разному. По словам германоведа, в конце 80-х годов XX века эксперты считали, что объединение страны будет идти еще как минимум 50 лет.
"Есть вопрос, называть ли это объединением, потому что по сути воссоединения не было, было присоединение. Если хотите, аншлюс, аннексия ГДР... по западногерманским лекалам", - отметил Белов.
Интересно, подчеркнул германовед, что поколение немцев, родившихся после 1990 года, воспитало своих детей так, что те помнят о роли СССР в объединения Германии, о том, что он сделал для ГДР. Вместе с тем, если бы СССР сделал меньше, то получил бы для себя больше выгоды, добавил эксперт.
"Мы бы 100% могли бы получить колоссальные, астрономические суммы за объединение, за вывод западной группы войск, мы бы сохранили кооперационные связи, мы бы сделали жесткие условия непреследования немецких граждан - неважно, где они работали. Но главный тезис в том, что предтечей развала Советского Союза было объединение Германии. Если бы мы повели себя по-другому, то СССР сохранился бы", - считает Белов.
Германия СССР Владислав Белов Михаил Горбачев Российская академия наук
 
 
