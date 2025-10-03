БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 окт – РИА Новости. Первые частные дома в Свободном Амурской области подключат к газу в октябре, до конца года в регионе заработают ещё шесть газовых котельных, сообщает правительство Приамурья.
Предварительные итоги первого этапа программы газификации региона обсудили в амурском правительстве. Программа социальной газификации действует в Свободном и селе Новоивановка Свободненского округа. Заявки на подключение подали свыше 600 местных жителей.
Как отметил губернатор региона Василий Орлов, перевод на газ муниципальных котельных будет способствовать развитию экономики и обеспечит местных жителей надежным источником тепла и энергии, что важно в условиях дефицита качественного угля. Также переход на газ значительно снизит уровень загрязнения воздуха.
Первые четыре дома планируют подключить к газу уже в октябре, уточнили в правительстве. "Всего до конца года в области заработают шесть газовых котельных, пять (из них - ред.) — в Свободном, также планируется перевести на газ все котельные города", - говорится в сообщении правительства региона.
Также завершается строительство котельной для аэропорта Благовещенска. В 2026 году на газ переведут муниципальную котельную поселка Аэропорт, к голубому топливу подключат крупные предприятия - АО "Аметис" и ООО "Амурагроцентр". Завершено проектирование котельной в Чигирях. Она заработает после завершения строительства газопровода в селе в 2026 году.
Параллельно стартует подготовка к социальной газификации в селах Чигири, Верхнеблаговещенском и поселке Аэропорт. В Тынде и Белогорске завершили инвентаризацию домовладений, которые могут быть подключены к газу. Глава Приамурья поручил расширить категорию амурчан, имеющих право на меры поддержки при подключении их домов к газу. Максимальная сумма компенсации расходов на домовладение составляет 300 тысяч рублей.
Продолжается строительство магистрального газопровода "Белогорск-Хабаровск", который пройдет через девять амурских округов. Его общая протяженность составит порядка 400 километров. Проект предполагает возведение двух компрессорных станций в Свободненском округе и Бурее, а также строительство подводных переходов через реки Зея, Томь, Бурея и Архара. Специалисты ведут прокладку межпоселковых газопроводов. Всего предполагается восемь участков общей протяженностью свыше 145 километров. На сегодняшний день завершены работы на четырех из них протяженностью около 95 километров.
Губернатор также сообщил, что ПАО "Газпром" возместило расходы на приведение дорог в порядок после строительства на сумму 1,7 миллиарда рублей, до конца этого года поступят еще 200 миллионов.
Орлов представил ключевые направления развития Приамурья в Москве
24 сентября, 04:51