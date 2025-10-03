БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 окт – РИА Новости. Первые частные дома в Свободном Амурской области подключат к газу в октябре, до конца года в регионе заработают ещё шесть газовых котельных, сообщает правительство Приамурья.

Предварительные итоги первого этапа программы газификации региона обсудили в амурском правительстве. Программа социальной газификации действует в Свободном и селе Новоивановка Свободненского округа. Заявки на подключение подали свыше 600 местных жителей.

Как отметил губернатор региона Василий Орлов, перевод на газ муниципальных котельных будет способствовать развитию экономики и обеспечит местных жителей надежным источником тепла и энергии, что важно в условиях дефицита качественного угля. Также переход на газ значительно снизит уровень загрязнения воздуха.

Первые четыре дома планируют подключить к газу уже в октябре, уточнили в правительстве. "Всего до конца года в области заработают шесть газовых котельных, пять (из них - ред.) — в Свободном, также планируется перевести на газ все котельные города", - говорится в сообщении правительства региона.

Также завершается строительство котельной для аэропорта Благовещенска. В 2026 году на газ переведут муниципальную котельную поселка Аэропорт, к голубому топливу подключат крупные предприятия - АО "Аметис" и ООО "Амурагроцентр". Завершено проектирование котельной в Чигирях. Она заработает после завершения строительства газопровода в селе в 2026 году.

Параллельно стартует подготовка к социальной газификации в селах Чигири, Верхнеблаговещенском и поселке Аэропорт. В Тынде и Белогорске завершили инвентаризацию домовладений, которые могут быть подключены к газу. Глава Приамурья поручил расширить категорию амурчан, имеющих право на меры поддержки при подключении их домов к газу. Максимальная сумма компенсации расходов на домовладение составляет 300 тысяч рублей.

Продолжается строительство магистрального газопровода "Белогорск-Хабаровск", который пройдет через девять амурских округов. Его общая протяженность составит порядка 400 километров. Проект предполагает возведение двух компрессорных станций в Свободненском округе и Бурее, а также строительство подводных переходов через реки Зея, Томь, Бурея и Архара. Специалисты ведут прокладку межпоселковых газопроводов. Всего предполагается восемь участков общей протяженностью свыше 145 километров. На сегодняшний день завершены работы на четырех из них протяженностью около 95 километров.