Рейтинг@Mail.ru
Первые частные дома в Свободном Амурской области подключат к газу в октябре - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
12:01 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/gaz-2046141363.html
Первые частные дома в Свободном Амурской области подключат к газу в октябре
Первые частные дома в Свободном Амурской области подключат к газу в октябре - РИА Новости, 03.10.2025
Первые частные дома в Свободном Амурской области подключат к газу в октябре
Первые частные дома в Свободном Амурской области подключат к газу в октябре, до конца года в регионе заработают ещё шесть газовых котельных, сообщает... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T12:01:00+03:00
2025-10-03T12:01:00+03:00
амурская область
свободный
амурская область
василий орлов (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149997/12/1499971252_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_3dd6392cd9ad5b71a05fd46af18686c8.jpg
https://ria.ru/20250924/orlov-2043892328.html
свободный
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149997/12/1499971252_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_99c913438cda79659d698eafbbd45374.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
свободный, амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Свободный, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
Первые частные дома в Свободном Амурской области подключат к газу в октябре

До конца года в Амурской области заработают ещё шесть газовых котельных

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкГазовая труба, подключенная к жилому дому
Газовая труба, подключенная к жилому дому - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Газовая труба, подключенная к жилому дому. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 окт – РИА Новости. Первые частные дома в Свободном Амурской области подключат к газу в октябре, до конца года в регионе заработают ещё шесть газовых котельных, сообщает правительство Приамурья.
Предварительные итоги первого этапа программы газификации региона обсудили в амурском правительстве. Программа социальной газификации действует в Свободном и селе Новоивановка Свободненского округа. Заявки на подключение подали свыше 600 местных жителей.
Как отметил губернатор региона Василий Орлов, перевод на газ муниципальных котельных будет способствовать развитию экономики и обеспечит местных жителей надежным источником тепла и энергии, что важно в условиях дефицита качественного угля. Также переход на газ значительно снизит уровень загрязнения воздуха.
Первые четыре дома планируют подключить к газу уже в октябре, уточнили в правительстве. "Всего до конца года в области заработают шесть газовых котельных, пять (из них - ред.) — в Свободном, также планируется перевести на газ все котельные города", - говорится в сообщении правительства региона.
Также завершается строительство котельной для аэропорта Благовещенска. В 2026 году на газ переведут муниципальную котельную поселка Аэропорт, к голубому топливу подключат крупные предприятия - АО "Аметис" и ООО "Амурагроцентр". Завершено проектирование котельной в Чигирях. Она заработает после завершения строительства газопровода в селе в 2026 году.
Параллельно стартует подготовка к социальной газификации в селах Чигири, Верхнеблаговещенском и поселке Аэропорт. В Тынде и Белогорске завершили инвентаризацию домовладений, которые могут быть подключены к газу. Глава Приамурья поручил расширить категорию амурчан, имеющих право на меры поддержки при подключении их домов к газу. Максимальная сумма компенсации расходов на домовладение составляет 300 тысяч рублей.
Продолжается строительство магистрального газопровода "Белогорск-Хабаровск", который пройдет через девять амурских округов. Его общая протяженность составит порядка 400 километров. Проект предполагает возведение двух компрессорных станций в Свободненском округе и Бурее, а также строительство подводных переходов через реки Зея, Томь, Бурея и Архара. Специалисты ведут прокладку межпоселковых газопроводов. Всего предполагается восемь участков общей протяженностью свыше 145 километров. На сегодняшний день завершены работы на четырех из них протяженностью около 95 километров.
Губернатор также сообщил, что ПАО "Газпром" возместило расходы на приведение дорог в порядок после строительства на сумму 1,7 миллиарда рублей, до конца этого года поступят еще 200 миллионов.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Орлов представил ключевые направления развития Приамурья в Москве
24 сентября, 04:51
 
Амурская областьСвободныйАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала