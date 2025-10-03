"Покатимся в бездну": В Европе признали катастрофу из-за России

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Светлана Медведева. Будапешт бьет тревогу: отказ от российского газа, запланированный в ЕС, нанесет сокрушительный удар по экономике Венгрии. По мнению экспертов, последствия будут тяжелыми для всего Старого Света. О том, какие возникнут проблемы, — в материале РИА Новости.
Дорогое удовольствие
"Нам нужно больше санкций. Сейчас мы работаем над 19-м пакетом. В частности, рассматриваем возможность более быстрого отказа от российского ископаемого топлива", — сказала она.
По словам главы американского Минэнерго Кристофера Райта, Европа пообещала США решить этот вопрос к концу 2026-го.
В Будапеште возмущены. Ведь больше всех пострадает Венгрия — по оценкам МВФ, лишится порядка четырех процентов ВВП.
"Это означает десять миллиардов долларов, и энергетическая безопасность в любом случае не гарантирована", — заявил глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш.
В начале сентября Будапешт подписал газовый контракт с американской Shell о закупке двух миллиардов кубометров газа в течение десяти лет с 2026-го. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто тогда уточнял: это не отменяет сотрудничества с Москвой.
В этом году из России там уже получили более пяти миллиардов "кубов". Всего запланировано 8,5 миллиардов. В следующем примерно столько же. Если в одночасье лишиться всего этого, катастрофы и впрямь не избежать.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на II Минской международной конференции по евразийской безопасности
© Sputnik / Виктор Толочко
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на II Минской международной конференции по евразийской безопасности
Активные потребители
Но российский газ покупает не только Венгрия. Так, в июне среди потребителей — Франция, Бельгия, Испания, Нидерланды, Греция, Словакия и Болгария. ЕС заплатил Москве 879,2 миллиона евро: 519,7 — за сжиженный, 359,6 — трубопроводный.
"Германия тоже покупает. Правда, не напрямую, а через Нидерланды и Бельгию", — уточняет эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
В The Times между тем подсчитали: с 2022-го большинство стран ЕС потратили на российские энергоносители гораздо больше, чем на помощь Киеву.
Сотрудник Центрально-Европейского газового хаба в Баумгартене
Сотрудник Центрально-Европейского газового хаба в Баумгартене
Шаг к саморазрушению
Хотя США обещают полностью заместить российские поставки, дополнительные мощности собираются вводить в эксплуатацию Катар и Австралия. Однако Европе от этого легче не станет. Цены на голубое топливо там серьезно вырастут из-за ослабления конкуренции, указывает Юшков.
"Поэтому, что бы ни говорили, все равно для потребителей лучше, если бы наш газ на равных конкурировал с другим", — добавляет он.
За четыре года голубое топливо в ЕС (в том числе из-за антироссийских санкций) подорожало в 2,5 раза. И это не предел.
Чем дешевле энергоносители, тем конкурентоспособнее экономика и больше доходы. Дорогая энергетика сдерживает рост ВВП, подчеркивает Юшков.
После отказа от российского газа падение ВВП на 20% в течение пяти лет Европе гарантировано, считает доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета "Синергия" Дарья Копылова.
"А учитывая, что США, Россия, страны Юго-Восточной Азии продолжат развиваться, потери можно оценить навскидку и в 40-50% — ведь имеют смысл только сопоставления с уровнем конкурентов", — уточняет она.
Европа стремительно теряет конкурентоспособность. И, как видим, только ускоряет это. Похоже, в Брюсселе с нетерпением ждут собственного краха.
Компрессорная станция на севере Франции
© AP Photo / Michel Spingler
Компрессорная станция на севере Франции