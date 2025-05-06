ЕК опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей
Еврокомиссия опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей
Здание Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Европейская комиссия во вторник опубликовала свой план по полному отказу от российских энергоносителей, включая газ, нефть и атомное топливо, говорится в распространенном заявлении ЕК.
"Дорожная карта, представленная сегодня Еврокомиссией, прокладывает путь к обеспечению полной энергетической независимости ЕС от России. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в рамках плана REPowerEU и санкций, в 2024 году в ЕС наблюдался рост импорта российского газа. Поэтому необходимы более скоординированные действия, поскольку чрезмерная зависимость ЕС от импорта российских энергоносителей представляет угрозу безопасности", - говорится в документе.
Согласно плану Еврокомиссии, отказ от нефти, газа и атомного топлива из РФ должно носить "постепенный и скоординированный характер". В ЕК заверяют, что "меры были разработаны с целью сохранения безопасности поставок энергоносителей в ЕС и ограничения любого влияния на цены и рынки".
"К концу 2025 года будут предотвращены новые контракты с поставщиками российского газа (трубопроводного и СПГ), а существующие спотовые контракты будут прекращены. Эта мера позволит уже к концу текущего года ЕС сократить на треть оставшиеся поставки российского газа. Комиссия также предложит прекратить весь оставшийся импорт российского газа к концу 2027 года", - говорится в заявлении Еврокомиссии.
Еврокомиссия утверждает, что прогнозы говорят о том, что уже с текущего года предложение СПГ на мировом рынке будет расти, а спрос снижаться. Особенно очевидно это станет к 2028 году. "Ожидается, что с 2025 года мировые поставки газа будут быстро расти, в то время как спрос продолжит снижаться", - указывается в документе.
ЕК также планирует ввести ограничения на новые контракты на поставку атомного топлива из РФ.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.