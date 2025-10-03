ЕС ответственен за защиту критически важной инфраструктуры, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Страны ЕС несут ответственность за обеспечение защиты критически важной инфраструктуры и должны проводить расследование, заявили РИА Новости в Еврокомиссии в связи с терактом на "Северных потоках".
Итальянские карабинеры в августе по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, которого считают координатором теракта. В сентябре суд Болоньи постановил выдать Кузнецова немецким властям. Адвокат подозреваемого сообщил РИА Новости в пятницу, что обжаловал решение о его экстрадиции в ФРГ в верховном Кассационном суде Италии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке 1" и " Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор " Северного потока " Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".