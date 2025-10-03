Рейтинг@Mail.ru
ЕС ответственен за защиту критически важной инфраструктуры, заявили в ЕК - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 03.10.2025 (обновлено: 16:44 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/evrosoyuz-2046212476.html
ЕС ответственен за защиту критически важной инфраструктуры, заявили в ЕК
ЕС ответственен за защиту критически важной инфраструктуры, заявили в ЕК - РИА Новости, 03.10.2025
ЕС ответственен за защиту критически важной инфраструктуры, заявили в ЕК
Страны ЕС несут ответственность за обеспечение защиты критически важной инфраструктуры и должны проводить расследование, заявили РИА Новости в Еврокомиссии в... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T16:27:00+03:00
2025-10-03T16:44:00+03:00
евросоюз
еврокомиссия
в мире
россия
сша
германия
сеймур херш
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20251001/prokuratura-2045540459.html
https://ria.ru/20251002/ministr--2045805663.html
россия
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, еврокомиссия, в мире, россия, сша, германия, сеймур херш, северный поток — 2, северный поток
Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Россия, США, Германия, Сеймур Херш, Северный поток — 2, Северный поток
ЕС ответственен за защиту критически важной инфраструктуры, заявили в ЕК

ЕК: страны ЕС несут ответственность за защиту критически важной инфраструктуры

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Страны ЕС несут ответственность за обеспечение защиты критически важной инфраструктуры и должны проводить расследование, заявили РИА Новости в Еврокомиссии в связи с терактом на "Северных потоках".
"Расследования и защита критически важной инфраструктуры входят в сферу ответственности государств-членов", - ответил представитель ЕК на просьбу прокомментировать очередное задержание в ЕС граждан Украины в рамках расследования теракта на "Северных потоках".
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Генпрокуратура ФРГ не опубликует отчет по терактам на "Северных потоках"
1 октября, 04:02
Итальянские карабинеры в августе по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, которого считают координатором теракта. В сентябре суд Болоньи постановил выдать Кузнецова немецким властям. Адвокат подозреваемого сообщил РИА Новости в пятницу, что обжаловал решение о его экстрадиции в ФРГ в верховном Кассационном суде Италии.
В сентябре подозреваемый в совершении теракта Владимир Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. В среду Окружной суд Варшавы арестовал его на семь дней.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке 1" и " Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор " Северного потока " Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Польский министр предостерег от давления в деле о "Северных потоках"
2 октября, 11:30
 
ЕвросоюзЕврокомиссияВ миреРоссияСШАГерманияСеймур ХершСеверный поток — 2Северный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала