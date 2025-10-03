ЕС ответственен за защиту критически важной инфраструктуры, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Страны ЕС несут ответственность за обеспечение защиты критически важной инфраструктуры и должны проводить расследование, заявили РИА Новости в Еврокомиссии в связи с терактом на "Северных потоках".