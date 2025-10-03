Рейтинг@Mail.ru
Стал известен объем ущерба для ЕС от конфискации активов России - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/evrosoyuz-2046075627.html
Стал известен объем ущерба для ЕС от конфискации активов России
Стал известен объем ущерба для ЕС от конфискации активов России - РИА Новости, 03.10.2025
Стал известен объем ущерба для ЕС от конфискации активов России
Страны Европы, в частности, входящие в ЕС, а также следующие в их "санкционном" фарватере Швейцария и Норвегия, в случае конфискации активов России могут... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T03:18:00+03:00
2025-10-03T03:18:00+03:00
экономика
россия
швейцария
норвегия
григорий карасин
сергей лавров
евросоюз
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_af8f04b6d3025b0743c02695b9cb8e46.jpg
https://ria.ru/20251001/aktivy-2045607838.html
https://ria.ru/20251002/rossija-2045859342.html
https://ria.ru/20250913/evrosoyuz-2041677419.html
россия
швейцария
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6279d429e13692a1f08a35a5254b2452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, швейцария, норвегия, григорий карасин, сергей лавров, евросоюз, совет федерации рф, euroclear, реакция на санкции
Экономика, Россия, Швейцария, Норвегия, Григорий Карасин, Сергей Лавров, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Euroclear, Реакция на санкции
Стал известен объем ущерба для ЕС от конфискации активов России

ЕС может лишиться 266 миллиардов долларов в случае конфискации активов России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Страны Европы, в частности, входящие в ЕС, а также следующие в их "санкционном" фарватере Швейцария и Норвегия, в случае конфискации активов России могут лишиться как минимум 266 миллиардов долларов вложений в российскую экономику, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статслужб.
Евросоюз в настоящее время обсуждает новый кредит Украине "на основе" замороженных российских активов, который украинцы должны будут вернуть, только если Россия выплатит "репарации". Точная схема финансирования кредита еще разрабатывается. Консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе нет. Многие страны, в частности, Бельгия и Франция, пока публично выступают против этой инициативы из-за опасений "хаоса" и серьезных последствий для собственных финансовых систем.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Песков рассказал, что будет со странами, желающими присвоить активы России
1 октября, 13:07
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял РИА Новости, что выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
Сегодня в недружественных европейских странах заблокировано примерно 236 миллиардов долларов российских активов, как суверенных, так и частных. Большая часть хранится на счетах бельгийского Euroclear - около 228 миллиардов долларов.
Сколько из этих средств принадлежит Банку России, организация не раскрывает. При этом в прошлом году более 20% доходов с этой суммы приходилось на частные активы. Швейцария при этом озвучила сумму замороженных суверенных активов России - 8,4 миллиарда долларов на 31 марта 2025 года. Норвегия эти данные не раскрывала.
Если эти средства будут конфискованы в рамках предложения ЕС, то недружественные европейские страны могут лишиться в России примерно 266 миллиардов долларов. Так, вложения ЕС в российскую экономику составляют 238 миллиардов долларов, Швейцарии - 27,5 миллиарда, а Норвегии - 43 миллиона.
Кремль - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Москва даст жесткий ответ в случае покушения ЕС на свои активы
2 октября, 14:31
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал ЦБ РФ, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: запрет "недружественным" инвесторам на вывод активов, при этом доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию Западом замороженных российских активов: у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В ЕС придумали, что делать с замороженными российскими активами
13 сентября, 15:42
 
ЭкономикаРоссияШвейцарияНорвегияГригорий КарасинСергей ЛавровЕвросоюзСовет Федерации РФEuroclearРеакция на санкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала