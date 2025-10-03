https://ria.ru/20251003/evroparlament-2046275176.html
Bloomberg: Европарламент хочет ускорить отказ от российского газа
Bloomberg: Европарламент хочет ускорить отказ от российского газа - РИА Новости, 03.10.2025
Bloomberg: Европарламент хочет ускорить отказ от российского газа
Европарламент изучает возможность ускорить отказ от импорта энергоносителей из России, желая отказаться от поставок нефти с начала 2026 года, а газа - с 2027... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T20:07:00+03:00
2025-10-03T20:07:00+03:00
2025-10-03T20:07:00+03:00
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Европарламент изучает возможность ускорить отказ от импорта энергоносителей из России, желая отказаться от поставок нефти с начала 2026 года, а газа - с 2027 года, пишет агентство Блумберг
со ссылкой на источники.
"Европарламент
изучает возможность ускорения отказа от импорта российских нефти и газа, пытаясь решительно разорвать связи (с Россией
- ред.)... Промышленный комитет парламента проголосует по поправкам к так называемому плану RePowerEU
, включающим остановку импорта нефти и нефтяных продуктов с начала 2026 года и запрет на поставки газа еще через год", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Отмечается, что голосование запланировано на 16 октября.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
19 сентября представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico
23 сентября написала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку СПГ из России на год раньше запланированного – к 2026 году.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.