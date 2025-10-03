Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: Европарламент хочет ускорить отказ от российского газа - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/evroparlament-2046275176.html
Bloomberg: Европарламент хочет ускорить отказ от российского газа
Bloomberg: Европарламент хочет ускорить отказ от российского газа - РИА Новости, 03.10.2025
Bloomberg: Европарламент хочет ускорить отказ от российского газа
Европарламент изучает возможность ускорить отказ от импорта энергоносителей из России, желая отказаться от поставок нефти с начала 2026 года, а газа - с 2027... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T20:07:00+03:00
2025-10-03T20:07:00+03:00
экономика
россия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
европарламент
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20250506/evropa-2015367130.html
https://ria.ru/20251002/putin-2046014946.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
Экономика, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
Bloomberg: Европарламент хочет ускорить отказ от российского газа

Bloomberg: ЕП хочет отказаться от импорта российской нефти с начала 2026 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Европарламент изучает возможность ускорить отказ от импорта энергоносителей из России, желая отказаться от поставок нефти с начала 2026 года, а газа - с 2027 года, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Европарламент изучает возможность ускорения отказа от импорта российских нефти и газа, пытаясь решительно разорвать связи (с Россией - ред.)... Промышленный комитет парламента проголосует по поправкам к так называемому плану RePowerEU, включающим остановку импорта нефти и нефтяных продуктов с начала 2026 года и запрет на поставки газа еще через год", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Еврокомиссар: ЕК не откажется от топлива из России даже в случае мира
6 мая, 18:36
Отмечается, что голосование запланировано на 16 октября.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 сентября представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico 23 сентября написала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку СПГ из России на год раньше запланированного – к 2026 году.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин рассказал, с чем связан запрет на поставки российской нефти в Европу
2 октября, 20:51
 
ЭкономикаРоссияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала