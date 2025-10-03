Рейтинг@Mail.ru
Сакс прокомментировал заявления ФРГ о невозможности диалога с Россией - РИА Новости, 03.10.2025
19:53 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/ekonomist-2046273892.html
Сакс прокомментировал заявления ФРГ о невозможности диалога с Россией
Сакс прокомментировал заявления ФРГ о невозможности диалога с Россией - РИА Новости, 03.10.2025
Сакс прокомментировал заявления ФРГ о невозможности диалога с Россией
Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал "забавными" утверждения властей Германии о невозможности ведения диалога с... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T19:53:00+03:00
2025-10-03T19:53:00+03:00
Сакс прокомментировал заявления ФРГ о невозможности диалога с Россией

Экономист Сакс назвал забавными заявления ФРГ о невозможности диалога с Россией

БЕРЛИН, 3 окт – РИА Новости. Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал "забавными" утверждения властей Германии о невозможности ведения диалога с Россией, указав на многочисленные нарушения предыдущих договоренностей с РФ самими странами Запада, передает корреспондент РИА Новости.
"Правительство Германии неоднократно заявляло, а я внимательно слушал: "Невозможно вести переговоры с русскими. Они не хотят вести переговоры". Это очень забавно. Именно США вышли из договора по ПРО, именно США вышли из договора о РСМД, именно США и Германия отказались от обещания не расширять НАТО, именно США, Германия и Франция отказались от гарантий по Минску-2… И после этого правительство ФРГ имеет дерзость утверждать, что Россия не хочет дипломатии?", - сказал Сакс, выступая по видеосвязи на митинге в Берлине, приуроченном ко Дню германского единства.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам
2 октября, 18:04
Эксперт напомнил о роли США и Европы в государственном перевороте на Украине в феврале 2014 года, а также вспомнил слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая призналась, что целью Минских соглашений было "купить время для достижения усиления Украины".
Сакс обвинил западных лидеров, которые направляют вооружения и финансовую поддержку в зоны боевых действий, в разжигании войн, включая украинский конфликт. Профессор указал на участие Великобритании и США в срыве стамбульских договоренностей весной 2022 года.
"Кто нарушил то соглашение, которое было парафировано Украиной и Россией 15 апреля 2022 года. Россия? Нет. Соединенные Штаты и Соединенное Королевство, которые пришли и сказали… (Владимиру – ред.) Зеленскому: "Продолжай сражаться за нас. Никакого нейтралитета. Мы тебя поддержим", - отметил экономист.
По его мнению, руководители стран Запада и сейчас не ведут себя честно и "как взрослые", а вместо этого приближают свои государства к войне, хотя население хочет мира.
"Дамы и господа, что же мы будем делать с нашими правительствами? Они лгут нам. Они приближают нас к ядерной войне. Они жульничают. Они заключают соглашения и не придерживаются их", - заявил Сакс.
Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Треть немцев недовольны воссоединением Германии, показал опрос
Вчера, 18:03
 
В миреСШАРоссияГерманияВладимир ЗеленскийАнгела МеркельДавид АрахамияНАТОВерховная Рада Украины
 
 
