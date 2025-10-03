Сакс прокомментировал заявления ФРГ о невозможности диалога с Россией

БЕРЛИН, 3 окт – РИА Новости. Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал "забавными" утверждения властей Германии о невозможности ведения диалога с Россией, указав на многочисленные нарушения предыдущих договоренностей с РФ самими странами Запада, передает корреспондент РИА Новости.

"Правительство Германии неоднократно заявляло, а я внимательно слушал: "Невозможно вести переговоры с русскими. Они не хотят вести переговоры". Это очень забавно. Именно США вышли из договора по ПРО, именно США вышли из договора о РСМД, именно США и Германия отказались от обещания не расширять НАТО , именно США, Германия и Франция отказались от гарантий по Минску-2… И после этого правительство ФРГ имеет дерзость утверждать, что Россия не хочет дипломатии?", - сказал Сакс, выступая по видеосвязи на митинге в Берлине , приуроченном ко Дню германского единства.

Эксперт напомнил о роли США и Европы в государственном перевороте на Украине в феврале 2014 года, а также вспомнил слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель , которая призналась, что целью Минских соглашений было "купить время для достижения усиления Украины".

Сакс обвинил западных лидеров, которые направляют вооружения и финансовую поддержку в зоны боевых действий, в разжигании войн, включая украинский конфликт. Профессор указал на участие Великобритании и США в срыве стамбульских договоренностей весной 2022 года.

"Кто нарушил то соглашение, которое было парафировано Украиной и Россией 15 апреля 2022 года. Россия? Нет. Соединенные Штаты и Соединенное Королевство, которые пришли и сказали… (Владимиру – ред.) Зеленскому : "Продолжай сражаться за нас. Никакого нейтралитета. Мы тебя поддержим", - отметил экономист.

По его мнению, руководители стран Запада и сейчас не ведут себя честно и "как взрослые", а вместо этого приближают свои государства к войне, хотя население хочет мира.

"Дамы и господа, что же мы будем делать с нашими правительствами? Они лгут нам. Они приближают нас к ядерной войне. Они жульничают. Они заключают соглашения и не придерживаются их", - заявил Сакс.