Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право по российским активам

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 3 окт — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся замороженные российские активы, призывает Еврокомиссию соблюдать международное право в отношении их использования, заявил РИА Новости представитель депозитария.

« "Мы призываем к соблюдению законодательства, в том числе международного права, в отношении использования этих активов российского Центрального банка. Должны соблюдаться принципы неприкосновенности собственности государств и права собственности", — сказал он.

При этом представитель депозитария отметил, что Euroclear пока не получал никаких конкретных предложений от Еврокомиссии по использованию российских активов для кредита Украине.

« "Незаконное использование замороженных активов российского Центрального банка подорвет доверие к финансовой системе и Euroclear", — отметил собеседник агентства.

Как сообщало агентство Reuters, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер потребовал от других лидеров ЕС разделить риски использования российских средств, подчеркнув, что "бесплатных денег не бывает".

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, выступил против идеи конфисковать замороженные активы, заявив в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, что это противоречило бы международному праву.

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.