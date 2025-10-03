Рейтинг@Mail.ru
Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право по российским активам - РИА Новости, 03.10.2025
17:05 03.10.2025 (обновлено: 17:28 03.10.2025)
Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право по российским активам
Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право по российским активам - РИА Новости, 03.10.2025
Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право по российским активам
Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся замороженные российские активы, призывает Еврокомиссию соблюдать международное право в отношении их... РИА Новости, 03.10.2025
в мире
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 окт — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся замороженные российские активы, призывает Еврокомиссию соблюдать международное право в отношении их использования, заявил РИА Новости представитель депозитария.
"Мы призываем к соблюдению законодательства, в том числе международного права, в отношении использования этих активов российского Центрального банка. Должны соблюдаться принципы неприкосновенности собственности государств и права собственности", — сказал он.
Владимир Зеленский в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому после саммита ЕС
Вчера, 16:44
При этом представитель депозитария отметил, что Euroclear пока не получал никаких конкретных предложений от Еврокомиссии по использованию российских активов для кредита Украине.
"Незаконное использование замороженных активов российского Центрального банка подорвет доверие к финансовой системе и Euroclear", — отметил собеседник агентства.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Киев вернет кредит, только если Москва выплатит "репарации". Консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Стал известен объем ущерба для ЕС от конфискации активов России
Вчера, 03:18
Как сообщало агентство Reuters, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер потребовал от других лидеров ЕС разделить риски использования российских средств, подчеркнув, что "бесплатных денег не бывает".
Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, выступил против идеи конфисковать замороженные активы, заявив в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, что это противоречило бы международному праву.
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Эстония предложила ЕС конфисковать часть российских активов
Вчера, 14:01
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы. Кроме того, Россия ввела ответные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Кремль - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Москва даст жесткий ответ в случае покушения ЕС на свои активы
2 октября, 14:31
 
