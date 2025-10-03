Рейтинг@Mail.ru
В ЕК рассказали о переговорах по новому пакету антироссийских санкций - РИА Новости, 03.10.2025
14:14 03.10.2025
В ЕК рассказали о переговорах по новому пакету антироссийских санкций
В ЕК рассказали о переговорах по новому пакету антироссийских санкций
Переговоры в ЕС по 19-му пакету санкций против России все еще продолжаются, заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. РИА Новости, 03.10.2025
экономика, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕК рассказали о переговорах по новому пакету антироссийских санкций

ЕК: переговоры по 19-му пакету санкций против России продолжаются

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Переговоры в ЕС по 19-му пакету санкций против России все еще продолжаются, заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
"Переговоры по 19-му пакету санкций против России все еще продолжаются на разных уровнях между государствами-членами", - сказала она.
Глава Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен 19 сентября представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.
Военные на палубе танкера Boracay у берегов Сен-Назера - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
AFP: Франция отпустила танкер, включенный в пакет антироссийских санкций
ЭкономикаРоссияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
