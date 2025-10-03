https://ria.ru/20251003/ek-2046172963.html
В ЕК рассказали о переговорах по новому пакету антироссийских санкций
В ЕК рассказали о переговорах по новому пакету антироссийских санкций - РИА Новости, 03.10.2025
В ЕК рассказали о переговорах по новому пакету антироссийских санкций
Переговоры в ЕС по 19-му пакету санкций против России все еще продолжаются, заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:14:00+03:00
2025-10-03T14:14:00+03:00
2025-10-03T14:14:00+03:00
экономика
россия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812982583_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7f85e82e3f3a13ad212fbac720f80818.jpg
https://ria.ru/20251003/frantsija-2046119058.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812982583_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a3b0b73d01056dfbb92d21f8b6ed04c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕК рассказали о переговорах по новому пакету антироссийских санкций
ЕК: переговоры по 19-му пакету санкций против России продолжаются