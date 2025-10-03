https://ria.ru/20251003/dvizhenie-2046152376.html
В России учредили общественное движение "Блок Жириновского"
В России учредили общественное движение "Блок Жириновского" - РИА Новости, 03.10.2025
В России учредили общественное движение "Блок Жириновского"
В России официально учредили общероссийское общественное движение "Блок Жириновского", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T12:47:00+03:00
2025-10-03T12:47:00+03:00
2025-10-03T12:50:00+03:00
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир жириновский
госдума рф
лдпр
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046152101_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_14f3fd455a11ed6aac970b8f23b70aa4.jpg
https://ria.ru/20250810/zhirinovskiy-2034184248.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046152101_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_da6b24a1d1a80e2c521bff51aed6286c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, леонид слуцкий (политик), владимир жириновский, госдума рф, лдпр, политика
Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Жириновский, Госдума РФ, ЛДПР, Политика
В России учредили общественное движение "Блок Жириновского"
В РФ учредили общероссийское общественное движение "Блок Жириновского"