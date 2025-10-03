Рейтинг@Mail.ru
В России учредили общественное движение "Блок Жириновского" - РИА Новости, 03.10.2025
12:47 03.10.2025 (обновлено: 12:50 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/dvizhenie-2046152376.html
В России учредили общественное движение "Блок Жириновского"
В России учредили общественное движение "Блок Жириновского"
В России официально учредили общероссийское общественное движение "Блок Жириновского", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2025
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В России официально учредили общероссийское общественное движение "Блок Жириновского", передает корреспондент РИА Новости.
Инициатива по созданию движения, призванного сохранить и развить идеи основателя ЛДПР Владимира Жириновского, принадлежит лидеру партии Леониду Слуцкому.
С 31 марта 1990 года ЛДПР возглавлял Жириновский. В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Слуцкого. 18 мая того же года Слуцкий был утверждён руководителем фракции, а 27 мая на внеочередном съезде ЛДПР избран председателем партии.
Слуцкий был вновь избран на пост председателя ЛДПР 2 октября 2025 года в ходе XXXVII съезда партии сроком на четыре года.
