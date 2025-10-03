Рейтинг@Mail.ru
В центре Петербурга легковушка пробила ограждение и упала в воду
08:23 03.10.2025 (обновлено: 11:10 03.10.2025)
В центре Петербурга легковушка пробила ограждение и упала в воду
В центре Санкт-Петербурга легковой автомобиль проломил ограждение и упал в воду, сообщил городской главк МЧС. РИА Новости, 03.10.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. В центре Санкт-Петербурга легковой автомобиль проломил ограждение и упал в воду, сообщил городской главк МЧС. Как уточнили в региональном ГУ МВД, инцидент произошел около 5:45 на набережной реки Фонтанки. Водитель Porsche Cayenne не справился с управлением."В результате водитель с признаками алкогольного опьянения госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, от медицинского освидетельствования он отказался", — говорится в релизе.Пассажирка погибла, ее пока не опознали.Водителя задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".Спасатели и водолазы подняли Porsche из реки с помощью автокрана. На месте работали 20 человек и четыре единицы техники.
2025
Момент вылета автомобиля в реку
Само ДТП произошло накануне. Водитель с признаками алкогольного опьянения госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, от медицинского освидетельствования он отказался. Возбуждено дело, водителя задержали.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. В центре Санкт-Петербурга легковой автомобиль проломил ограждение и упал в воду, сообщил городской главк МЧС.
Как уточнили в региональном ГУ МВД, инцидент произошел около 5:45 на набережной реки Фонтанки. Водитель Porsche Cayenne не справился с управлением.
"В результате водитель с признаками алкогольного опьянения госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, от медицинского освидетельствования он отказался", — говорится в релизе.
Пассажирка погибла, ее пока не опознали.
Водителя задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Спасатели и водолазы подняли Porsche из реки с помощью автокрана. На месте работали 20 человек и четыре единицы техники.
