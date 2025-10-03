https://ria.ru/20251003/dtp-2046092866.html

В центре Петербурга легковушка пробила ограждение и упала в воду

03.10.2025. В центре Санкт-Петербурга легковой автомобиль проломил ограждение и упал в воду, сообщил городской главк МЧС.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. В центре Санкт-Петербурга легковой автомобиль проломил ограждение и упал в воду, сообщил городской главк МЧС. Как уточнили в региональном ГУ МВД, инцидент произошел около 5:45 на набережной реки Фонтанки. Водитель Porsche Cayenne не справился с управлением."В результате водитель с признаками алкогольного опьянения госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, от медицинского освидетельствования он отказался", — говорится в релизе.Пассажирка погибла, ее пока не опознали.Водителя задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".Спасатели и водолазы подняли Porsche из реки с помощью автокрана. На месте работали 20 человек и четыре единицы техники.

Момент вылета автомобиля в реку Само ДТП произошло накануне. Водитель с признаками алкогольного опьянения госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, от медицинского освидетельствования он отказался. Возбуждено дело, водителя задержали.

