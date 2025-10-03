СК Армении возбудил дело после смерти экс-чиновника в Петербурге

ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи со смертью петербургского экс-чиновника Бориса Авакяна, тело которого было найдено 24 сентября в здании консульства Армении в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости пресс-секретарь СК Кима Авдалян.

Ранее руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила РИА Новости, что экс-заместитель руководителя управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян сбежал из здания Кронштадтского районного суда, куда он был доставлен для избрания меры пресечения - прокуратура ходатайствовала о его аресте. Он был объявлен в розыск. Позже стало известно о его смерти в здании посольства Армении в Санкт-Петербурге, по предварительной информации он совершил суицид.

"Инициировано уголовное производство по статье "доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или унижения достоинства", - заявила Авдалян, отвечая на соответствующий вопрос агентства.