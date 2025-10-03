https://ria.ru/20251003/dagestan-2046191642.html
В Дагестане подозреваемого в стрельбе возле школы доставили в больницу
происшествия
республика дагестан
россия
унцукульский район
следственный комитет россии (ск рф)
МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Правоохранители выяснили личность одного из подозреваемых в стрельбе возле школы в селе Унцукуль в Дагестане, его доставили в медучреждение из-за ухудшения состояния здоровья, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
По данным МВД Дагестана
, в четверг в Унцукуле неподалеку от школы №1 между шестью жителями села произошел конфликт, который перерос в драку и закончился стрельбой из травматического оружия. Ранения получили трое мужчин 26-30 лет, всех госпитализировали в районную больницу. Полиция разыскивает трех подозреваемых – мужчин 27, 28 и 46 лет. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия и боеприпасов.
"В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий установлен один из нападавших, он доставлен в медицинское учреждение в связи с ухудшением состояния здоровья. При отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия. Принимаются меры к установлению местонахождения и задержанию других подозреваемых", – говорится в сообщении.
По данным следствия, 2 октября на улице Магомедова в селе Унцукуль в ходе конфликта "на почве ранее возникших личных неприязненных отношений" местные жители несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия в 26-летнего жителя села, после чего скрылись.
Понимая, что потерпевшего доставят в больницу для оказания помощи, нападавшие заранее прибыли к медучреждению в Унцукуле, где перед входом не менее пяти раз выстрелили в потерпевшего и еще двух жителей села, которые привезли раненого.
Ранее в администрации Унцукульского района
сообщили РИА Новости, что мужчина, устроивший стрельбу, является бывшим работником районных электросетей, правоохранители в ходе оперативных мероприятий нашли у него оборудование для майнинга.