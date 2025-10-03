В Дагестане подозреваемого в стрельбе возле школы доставили в больницу

МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Правоохранители выяснили личность одного из подозреваемых в стрельбе возле школы в селе Унцукуль в Дагестане, его доставили в медучреждение из-за ухудшения состояния здоровья, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По данным МВД Дагестана , в четверг в Унцукуле неподалеку от школы №1 между шестью жителями села произошел конфликт, который перерос в драку и закончился стрельбой из травматического оружия. Ранения получили трое мужчин 26-30 лет, всех госпитализировали в районную больницу. Полиция разыскивает трех подозреваемых – мужчин 27, 28 и 46 лет. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия и боеприпасов.

"В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий установлен один из нападавших, он доставлен в медицинское учреждение в связи с ухудшением состояния здоровья. При отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия. Принимаются меры к установлению местонахождения и задержанию других подозреваемых", – говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 октября на улице Магомедова в селе Унцукуль в ходе конфликта "на почве ранее возникших личных неприязненных отношений" местные жители несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия в 26-летнего жителя села, после чего скрылись.

Понимая, что потерпевшего доставят в больницу для оказания помощи, нападавшие заранее прибыли к медучреждению в Унцукуле, где перед входом не менее пяти раз выстрелили в потерпевшего и еще двух жителей села, которые привезли раненого.