В Дагестане возбудили дело после стрельбы возле школы

МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении оружия возбудили в Дагестане после стрельбы возле школы, в результате которого пострадали три человека, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по республике по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Оксана Тенетова.