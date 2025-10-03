Рейтинг@Mail.ru
14:41 03.10.2025
В Дагестане возбудили дело после стрельбы возле школы
В Дагестане возбудили дело после стрельбы возле школы

МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении оружия возбудили в Дагестане после стрельбы возле школы, в результате которого пострадали три человека, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по республике по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Оксана Тенетова.
По данным МВД Дагестана, в четверг в Унцукуле неподалеку от школы №1 между шестью жителями села произошел конфликт, который перерос в драку и закончился стрельбой из травматического оружия. Ранения получили трое мужчин 26-30 лет, всех госпитализировали в районную больницу. Состояние одного из них расценивается как тяжелое, поскольку повреждение артерии привело к значительной потере крови. Полиция разыскивает трех подозреваемых – мужчин 27, 28 и 46 лет.
"Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийства двух или более лиц и незаконном приобретении оружия и боеприпасов", – сказала Тенетова.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
МВД Дагестана сообщило подробности о подозреваемых в стрельбе возле школы
2 октября, 15:43
 
