https://ria.ru/20251003/dagestan-2046170629.html
В Дагестане задержали пятого подозреваемого в подготовке подрыва полиции
В Дагестане задержали пятого подозреваемого в подготовке подрыва полиции - РИА Новости, 03.10.2025
В Дагестане задержали пятого подозреваемого в подготовке подрыва полиции
МВД Дагестана сообщило о пятом задержанном по подозрению в подготовке подрыва отдела полиции в Буйнакском районе республики. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:08:00+03:00
2025-10-03T14:08:00+03:00
2025-10-03T14:08:00+03:00
происшествия
республика дагестан
буйнакский район
буйнакск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007191157_0:130:3107:1878_1920x0_80_0_0_e219ee8c4c7b9255bd70ca0b46e4599e.jpg
https://ria.ru/20251003/dagestan-2046170440.html
республика дагестан
буйнакский район
буйнакск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007191157_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_563f203232da89e542756a3d915c85c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, буйнакский район, буйнакск
Происшествия, Республика Дагестан, Буйнакский район, Буйнакск
В Дагестане задержали пятого подозреваемого в подготовке подрыва полиции
В Дагестане задержали пятого подозреваемого в подготовке подрыва отдела полиции