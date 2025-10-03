Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане задержали пятого подозреваемого в подготовке подрыва полиции
14:08 03.10.2025
В Дагестане задержали пятого подозреваемого в подготовке подрыва полиции
В Дагестане задержали пятого подозреваемого в подготовке подрыва полиции - РИА Новости, 03.10.2025
В Дагестане задержали пятого подозреваемого в подготовке подрыва полиции
МВД Дагестана сообщило о пятом задержанном по подозрению в подготовке подрыва отдела полиции в Буйнакском районе республики. РИА Новости, 03.10.2025
происшествия
республика дагестан
буйнакский район
буйнакск
республика дагестан
буйнакский район
буйнакск
происшествия, республика дагестан, буйнакский район, буйнакск
Происшествия, Республика Дагестан, Буйнакский район, Буйнакск
В Дагестане задержали пятого подозреваемого в подготовке подрыва полиции

В Дагестане задержали пятого подозреваемого в подготовке подрыва отдела полиции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. МВД Дагестана сообщило о пятом задержанном по подозрению в подготовке подрыва отдела полиции в Буйнакском районе республики.
Ранее в объединенной пресс-службе судов Дагестана сообщили РИА Новости, что арестованы четверо жителей Буйнакска, которые планировали совершить подрыв отдела полиции в Буйнакском районе.
"Сотрудниками ЦПЭ МВД Дагестана совместно с УФСБ России по республике Дагестан задержаны пятеро жителей республики, которые намеревались совершить террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов", – говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала