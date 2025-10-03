https://ria.ru/20251003/dagestan-2046122489.html
В Дагестане рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе у школы
МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Состояние раненных при стрельбе возле школы в селе Унцукуль в Дагестане стабильное, все "чувствуют себя хорошо", сообщил РИА Новости заместитель главы Унцукульского района Магомед Газматов.
По данным МВД Дагестана
, в четверг в Унцукуле неподалеку от школы №1 между шестью жителями села произошел конфликт, который перерос в драку и закончился стрельбой из травматического оружия. Ранения получили трое мужчин 26-30 лет, всех госпитализировали в районную больницу. Сообщалось, что состояние одного из них расценивается как тяжёлое, поскольку повреждение артерии привело к значительной потере крови. Полиция разыскивает трех подозреваемых мужчин – местных жителей 27, 28 и 46 лет.
"Состояние пострадавших стабильное, врачи оказали квалифицированную помощь. Благодарим врачей за оперативную работу, медицина катастроф Дагестана оказала дополнительную помощь, все пострадавшие чувствуют себя хорошо", – сказал Газматов.