В Дагестане рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе у школы

МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Состояние раненных при стрельбе возле школы в селе Унцукуль в Дагестане стабильное, все "чувствуют себя хорошо", сообщил РИА Новости заместитель главы Унцукульского района Магомед Газматов.