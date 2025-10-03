Рейтинг@Mail.ru
Власти Дагестана рассказали, что обнаружили у устроившего стрельбу у школы - РИА Новости, 03.10.2025
10:43 03.10.2025
Власти Дагестана рассказали, что обнаружили у устроившего стрельбу у школы
Власти Дагестана рассказали, что обнаружили у устроившего стрельбу у школы - РИА Новости, 03.10.2025
Власти Дагестана рассказали, что обнаружили у устроившего стрельбу у школы
Мужчина, устроивший стрельбу около школы в селе Унцукуль в Дагестане, является бывшим работником районных электросетей, правоохранители нашли у него...
Власти Дагестана рассказали, что обнаружили у устроившего стрельбу у школы

У устроившего стрельбу у школы в Дагестане нашли оборудование для майнинга

МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу около школы в селе Унцукуль в Дагестане, является бывшим работником районных электросетей, правоохранители нашли у него оборудование для майнина, сообщили РИА Новости в администрации Унцукульского района.
Ранее пресс-служба МВД России сообщила, что в четверг на территории, прилегающей к школе в селе Унцукуль, произошел конфликт с участием шестерых взрослых, в ходе которого было применено травматическое оружие. В результате три человека получили ранения. Правоохранители разыскивают троих участников стрельбы.
"У бывшего 46-летнего работника районных электрических сетей, который стрелял в пострадавших, вчера при проведении оперативных мероприятий правоохранительными органами были обнаружены майнинг-аппараты", – сказал собеседник агентства.
В Дагестане рассказали о состоянии раненых при стрельбе около школы
