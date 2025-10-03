Эксперт рассказала, как собрать эффектный букет для учителя

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Собрать уместный и одновременно эффектный букет для учителя стоимостью до 3 тысяч рублей можно, сочетая цветы разной стоимости, рассказала РИА Новости эксперт в области цветочного производства и автоматизации процессов выращивания цветов России Светлана Горкунова.
Согласно статье 575 Гражданского кодекса РФ, подарки работникам образовательных организаций не допускаются, "за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей".
В Госдуме прокомментировали запрет на подарки учителям
2 октября, 03:55
"В рамках до трёх тысяч рублей легко собрать по-настоящему эффектный подарок. Можно сочетать акцентные, более дорогие цветы с демократичными по цене — например, розы дополнить альстромериями. Отлично смотрятся монобукеты, которые можно подчеркнуть лентой в тон цветка, добавив ощущение завершенности и стиля. Так, например, можно составить монобукет из 9-11 кустовых роз, который обойдется в среднем около 2500 рублей", - рассказала Горкунова.
Помочь собрать красивый букет может символическое значение цветов, а игра на контрастах, уверена эксперт, сделает композицию живой и динамичной.
"Герберы дарят яркость и радость, пионы ассоциируются с уважением и торжественностью, тюльпаны и альстромерии придают композиции лёгкость и нежность. Можно играть на контрастах: соединить крупные цветы с мелкими или тёплые оттенки с холодными, чтобы букет выглядел живо и динамично. Всегда выигрышно смотрятся сезонные цветы — они стоят доступнее, а выглядят свежо и актуально", - отметила специалист.
При выборе букета для учителя, как подчеркнула Горкунова, важно обращать внимание на интенсивность запаха и размер цветов.
"Слишком ароматные растения, вроде лилий или гиацинтов, могут вызвать аллергию или дискомфорт, поэтому лучше предпочесть более нейтральные варианты. Также не стоит собирать слишком объёмные композиции — они выглядят демонстративно, а не трогательно. Гораздо уместнее гармоничные букеты средней формы или стильные монобукеты", - рассказала Горкунова.
Эксперт подчеркнула, что удобство в хранении букета не менее важно, к тому же горшочные растения обойдутся дешевле срезанных цветов.
"Букеты в коробках или корзинах не капают и не требуют вазы, что особенно важно в школьных условиях. Горшечные растения в этом смысле ещё практичнее — это подарок, который остаётся с педагогом и создаёт дома атмосферу уюта. Горшечные розы, например, часто обходятся дешевле (от 500 рублей в крупных розничных сетях), чем срезанный букет, при этом выглядят не менее впечатляюще", - отметила специалист.
Россияне описали портрет идеального учителя
2 октября, 05:46