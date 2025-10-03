Рейтинг@Mail.ru
04:01 03.10.2025 (обновлено: 10:56 03.10.2025)
Эксперт рассказала, как собрать эффектный букет для учителя

© РИА Новости / Виталий Аньков
Выпускник вручает цветы классному руководителю на празднике "Последний звонок" в гимназии №2 во Владивостоке
Выпускник вручает цветы классному руководителю на празднике Последний звонок в гимназии №2 во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Выпускник вручает цветы классному руководителю на празднике "Последний звонок" в гимназии №2 во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Собрать уместный и одновременно эффектный букет для учителя стоимостью до 3 тысяч рублей можно, сочетая цветы разной стоимости, рассказала РИА Новости эксперт в области цветочного производства и автоматизации процессов выращивания цветов России Светлана Горкунова.
Согласно статье 575 Гражданского кодекса РФ, подарки работникам образовательных организаций не допускаются, "за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей".
Учащиеся во время урока
В Госдуме прокомментировали запрет на подарки учителям
2 октября, 03:55
2 октября, 03:55
"В рамках до трёх тысяч рублей легко собрать по-настоящему эффектный подарок. Можно сочетать акцентные, более дорогие цветы с демократичными по цене — например, розы дополнить альстромериями. Отлично смотрятся монобукеты, которые можно подчеркнуть лентой в тон цветка, добавив ощущение завершенности и стиля. Так, например, можно составить монобукет из 9-11 кустовых роз, который обойдется в среднем около 2500 рублей", - рассказала Горкунова.
Помочь собрать красивый букет может символическое значение цветов, а игра на контрастах, уверена эксперт, сделает композицию живой и динамичной.
"Герберы дарят яркость и радость, пионы ассоциируются с уважением и торжественностью, тюльпаны и альстромерии придают композиции лёгкость и нежность. Можно играть на контрастах: соединить крупные цветы с мелкими или тёплые оттенки с холодными, чтобы букет выглядел живо и динамично. Всегда выигрышно смотрятся сезонные цветы — они стоят доступнее, а выглядят свежо и актуально", - отметила специалист.
При выборе букета для учителя, как подчеркнула Горкунова, важно обращать внимание на интенсивность запаха и размер цветов.
Учительница
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать цветы на День учителя
Вчера, 03:20
Вчера, 03:20
"Слишком ароматные растения, вроде лилий или гиацинтов, могут вызвать аллергию или дискомфорт, поэтому лучше предпочесть более нейтральные варианты. Также не стоит собирать слишком объёмные композиции — они выглядят демонстративно, а не трогательно. Гораздо уместнее гармоничные букеты средней формы или стильные монобукеты", - рассказала Горкунова.
Эксперт подчеркнула, что удобство в хранении букета не менее важно, к тому же горшочные растения обойдутся дешевле срезанных цветов.
"Букеты в коробках или корзинах не капают и не требуют вазы, что особенно важно в школьных условиях. Горшечные растения в этом смысле ещё практичнее — это подарок, который остаётся с педагогом и создаёт дома атмосферу уюта. Горшечные розы, например, часто обходятся дешевле (от 500 рублей в крупных розничных сетях), чем срезанный букет, при этом выглядят не менее впечатляюще", - отметила специалист.
Урок в одной из московских школ. Архивное фото
Россияне описали портрет идеального учителя
2 октября, 05:46
2 октября, 05:46
 
